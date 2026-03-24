Carga el paraguas: se prevé lluvia en CDMX este martes

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CDMX espera lluvias y máximas de 25 grados este martes. Foto: Cuartoscuro

El Sistema Metereológico Nacional (SMN) pronostica que para este martes 24 de marzo el clima continuará frío por la mañana y con niebla. Asimismo, por la tarde se estima ambiente templado y posibilidad de chubascos y granizo en la Ciudad de México.

Sigue el frío, especialmente en las zonas altas, donde este martes 24 de marzo se prevé clima fresco. La mínima de temperatura para la CDMX es de 8 a 10 °C; para Toluca, en el Estado de México, se estima una mínima de 2 y 4 °C.

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 23 a 25 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 19 a 21 °C. En ambas entidades se prevén chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Asimismo, para este martes 24 de marzo se esperan rachas de viento con dirección norte y velocidades de 5 a 15 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil extendió recomendaciones ante las lluvias. Sugieren no tirar basura en la calle, manejar con precaución, tener una lámpara y pilas, así como evitar acercarse a bardar, árboles o cables con electricidad.

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