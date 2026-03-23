Policía de la CDMX golpea a jardinero que descansaba en una banqueta en Coyoacán; cámaras captan la agresión

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Policía de la CDMX golpea a jardinero en Coyoacán. Foto: Getty Images

Un policía de la Ciudad de México (CDMX) fue captado por cámaras de seguridad cuando presuntamente golpeó a un jardinero que se encontraba descansando en una banqueta en la alcaldía Coyoacán, lo que generó molestia entre vecinos de la zona.

Los hechos ocurrieron en la colonia Ejido Viejo de Santa Úrsula, donde, de acuerdo con el video difundido, como en la cuenta de X de Raúl Gutiérrez, el joven trabajador se encontraba sentado junto a sus herramientas cuando una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se detuvo frente a él.

Cámaras captan agresión de policía de la CDMX a jardinero en Coyoacán

En las imágenes se observa que el joven, identificado por vecinos como un trabajador dedicado a la poda de árboles, se encontraba sentado en la banqueta con un morral naranja y sus tijeras de jardinería. De acuerdo con los testimonios, el hombre decidió descansar unos minutos luego de terminar su jornada laboral.

El video muestra que la patrulla se detiene frente a él y uno de los dos policías desciende de la unidad para realizarle una revisión. Sin embargo, durante la supuesta inspección, el elemento presuntamente le propina una bofetada sin que el joven reaccionara o intentara agredir al oficial.

Vecinos señalan que no realizaba ninguna actividad ilícita

De acuerdo con los vecinos de la colonia Ejido Viejo de Santa Úrsula, el joven no estaba realizando ninguna actividad sospechosa. Señalaron que se trataba de un trabajador que con frecuencia realiza labores de jardinería en la zona y que únicamente estaba sentado descansando.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad también muestran que el trabajador permanecía tranquilo antes de la llegada de la patrulla. El hecho ocurrió poco antes de las cinco de la tarde del sábado 21 de marzo, según se aprecia en el video.

Video genera molestia entre vecinos de la colonia

Tras difundirse las imágenes, vecinos de la zona expresaron su inconformidad por la forma en que el policía actuó contra el joven trabajador. Señalaron que el hombre no representaba un riesgo y que la agresión ocurrió sin que existiera una provocación visible.

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