SSC suspende a policía que aparece en video cacheteando a jardinero en la alcaldía Coyoacán

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Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Ya fue suspendido el policía que aparece en un video cacheteando a un jardinero en la colonia Ejido Viejo de Santa Úrsula Coapa, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), agregando que continúan las investigaciones.

Asimismo, la dependencia capitalina acotó que los dos agentes que se ven en la videograbación fueron citados a rendir su declaración ante la Dirección General de Asuntos Internos.

¿De que acusan a los policías de la SSC?

Según acusaron vecinos de la colonia Ejido Viejo de Santa Úrsula Coapa, en la alcaldía Coyoacán, con un video publicado en redes sociales, un jardinero fue golpeado por un policía mientras descansaba en la banqueta tras completar su jornada.

De acuerdo con la videograbación, el policía camina hasta donde estaba la víctima, supuestamente para ver por qué llevaba tiempo sentado en el lugar sin hacer nada, cuando su compañero llega a bordo de la camioneta, bajándose para seguir de cerca la conversación.

Mientras que, tras una revisión corporal, así como a la bolsa que llevaba el jardinero, le da una cachetada, para después seguir hablando con él y ordenarle que guardara todo y se fuera.

A lo que vecinos aseguraron que es común ver al joven por la zona ofreciendo servicios de jardinería, por lo que ya es conocido, sin que hasta el momento se conozca alguna razón para la agresión física, que denunciaron ante la SSC.

Por ello, la institución informó sobre la apertura de una carpeta de investigación por parte de la Dirección General de Asuntos Internos, que ya identificó a los policías y los citó para rendir su declaración.

Toda vez que el uniformado que golpeó al joven permanecerá suspendido durante la investigación administrativa interna, en lo que se decide su situación al interior de la Policía capitalina.

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