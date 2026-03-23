Hoy No Circula, martes 24 de marzo de 2026 en CDMX y Edomex: que no te lleven al corralón

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FOTO: UNO TV

El Hoy No Circula aplicará para los autos con holograma de color rosa y terminación de placa 7 y 8 para el martes 24 de marzo en la Ciudad de México (CDMX) y municipios conurbados del Estado de México (Edomex).

De acuerdo con el calendario de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) los vehículos ligeros de engomado rosa y holograma 1 y 2 no podrán recorrer las calles en un horario de 5:00 a 22:00 horas.

Hasta las 13:00 horas de este 16 de marzo, las autoridades no han informado si habrá un doble Hoy No Circula por contingencia ambiental. Por eso, se presume que el Hoy No Circula se aplicará de forma ordinaria en CDMX y Edomexpara el martes 17 de marzo, con una sola restricción al engomado rosa.

Cabe destacar que existen diversos vehículos que libran el programa, por lo que pueden circular en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Vehículos que siempre circulan

Holograma 0 y 00

Eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público

Emergencias

De igual manera, el programa, hecho para cuidar el medio ambiente de emisiones contaminantes, aplica durante seis días de la semana. El domingo es el único día en que no aplica, salvo que haya restricciones por contingencia ambiental.

Municipios de Edomex donde aplica el Hoy No Circula

Cabe destacar que el Hoy No Circula aplica tanto en CDMX como en los municipios metropolitanos del Edomex. Es coordinado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis.

Por ello, se aplica en estos 18 municipios conurbados del Edomex:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Multas por circular en día restringido

CDMX: 2 mil 346 – 3 mil 519 pesos (20 a 30 UMAS)

Edomex: 2 mil 346 pesos (20 UMAS)

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