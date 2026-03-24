John Urich-Sass, ciudadano de EE. UU., acusa fabricación de delito en CDMX y envía carta a Donald Trump

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Preso del reclusorio sur manda carta a Trump. Foto: Getty | AFP

John Urich-Sass, ciudadano estadounidense detenido en el Reclusorio Sur, envió una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, argumentando que se encuentra detenido por la fabricación de un delito por parte de autoridades mexicanas.

“Esta carta se refiere a la reciente Orden Ejecutiva que usted firmó el pasado septiembre para ciudadanos como yo que están atravesando procesos judiciales con autoridades en el extranjero, los cuales se han convertido en encarcelamientos repentinos”, escribió John Urich-Sass

En su carta, John Urich-Sass aseguró que la fuerza del Estado en su contra inició luego de haber acusado a su hermano, Edgar Urich-Sass, por administración fraudulenta.

“Demandé a mi hermano, Edgar Urich-Sass, por administración fraudulenta. Como consecuencia, la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México fabricaron un delito y me encarcelaron sin razón. No hay coincidencias, señor Presidente: he sido incriminado por mi propio hermano, con la ayuda de autoridades mexicanas”

Además, de la carta enviada al republicano, John Urich-Sass escribió también al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, acusando irregularidades en su caso y señalando a funcionarios de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

En el texto compartido en redes sociales por Jesús Martín Mendoza Arriola, John Urich-Sass, integrante de la familia dueña de la empresa Baco, asegura que lleva 8 meses preso sin que su caso ameritara prisión preventiva oficiosa, según argumenta.

De acuerdo con John Urich-Sass, entre las irregularidades detectadas en su caso destacan:

Se impuso prisión preventiva justificada sin un análisis reforzado de proporcionalidad ni justificación de medidas menos graves.

Se negó a la defensa la práctica de actos de investigación idóneos para acreditar arraigo, mientras se realizaron diligencias solicitadas por la parte contraria, generando desequilibrio procesal.

Aplicación extensiva e indebida del tipo penal de fraude procesal.

Negativa del Ministerio Público a practicar actos de investigación solicitados por la defensa.

En su texto, John Urich-Sass también aseguró que se presentaron denuncias formales contra:

Jaime Alejandro Velázquez Martínez, titular de la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales.

María del Rosario García Huerta, Ministerio Público, adscrita a la agencia B-1 de la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales.

La polémica en la familia Urich-Sass

La familia Urich-Sass, dueña de la empresa Baco, vive un enfrentamiento entre sus integrantes. John Urich-Sass acusó a su hermano, Edgar Urich-Sass, por administración fraudulenta.

Según reportes, Edgar Urich-Sass, accionista mayoritario, fue señalado por desvío de recursos, uso indebido del nombre comercial de la compañía Baco y abuso de funciones.

En medio de las acusaciones internas, John Urich-Sass fue señalado por engañar a la autoridad al interponer la denuncia contra su hermano, por lo que fue detenido en julio 2025.

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