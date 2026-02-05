CDMX amanece con frío, niebla y lluvias por la tarde

GENERANDO AUDIO...

Activan Alerta Amarilla y Naranja por frío en CDMX. Cuartoscuro

El Valle de México tendrá un día con cielo nublado a medio nublado, ambiente frío desde temprano y presencia de bancos de niebla, de acuerdo con el pronóstico oficial. Las condiciones afectarán tanto a la Ciudad de México como al Estado de México, principalmente durante las primeras horas del día.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla por temperaturas bajas para la mañana del jueves en las demarcaciones de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras y Xochimilco.

Además, se activó la Alerta Naranja para el mismo periodo en las alcaldías de Milpa Alta y Tlalpan, donde se prevén las temperaturas más bajas de la capital.

En zonas altas del Estado de México, el frío será más intenso, con heladas en áreas serranas y temperaturas cercanas a los 0 grados, mientras que por la tarde se espera un cambio en el ambiente, con temperaturas más templadas y probabilidad de lluvias.

Durante la tarde, se prevén lluvias y chubascos con descargas eléctricas en la Ciudad de México y el Estado de México, con posible caída de granizo, principalmente en territorio mexiquense. En la capital del país, la temperatura mínima será de 5 a 7 °C, mientras que la máxima alcanzará entre 16 y 18 °C.

Para Toluca, Estado de México, se pronostica una temperatura mínima de 0 a 2 °C y una máxima de 15 a 17 °C, por lo que se recomienda extremar precauciones ante el frío matutino. El viento será de componente norte, con velocidades de 10 a 25 km/h y rachas de 30 a 50 km/h, lo que podría incrementar la sensación térmica baja.

Además, se mantiene la previsión de caída de nieve o aguanieve en las cimas del volcán Nevado de Toluca, debido a las bajas temperaturas registradas en esa zona. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y tomar precauciones, especialmente si se transita por zonas montañosas o se realizan actividades al aire libre.

