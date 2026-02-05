Por “no saber” trasladar su silla de ruedas, una policía del Metro CDMX ofendió a usuaria

GENERANDO AUDIO...

Elemento de la PIB del STC Metro agrede a usuaria. Foto: Cuartoscuro

Un video que se ha viralizado en redes sociales muestra el comportamiento de una elemento de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) asignada al STC Metro, quien presuntamente amedrentó e insultó a una usuaria que trasladaba una silla de ruedas que solicitó apoyo para poder ingresar al transporte. Los hechos ocurrieron en la estación Observatorio de la Línea 1 (rosa) del Metro de la Ciudad de México.

Solicitud de apoyo derivó en confrontación

De acuerdo con lo que se observa en el clip, la usuaria pidió ayuda a la uniformada para poder pasar su silla de ruedas; sin embargo, la oficial respondió con actitudes agresivas y expresiones insultantes, lo que detonó la confrontación.

Al percatarse de que estaba siendo grabada, la policía no modificó su conducta y, por el contrario, realizó comentarios burlones y provocativos hacia la usuaria.

Actitud intimidatoria quedó registrada en video

En la grabación se escucha a la oficial responder de manera reiterada: “¿Y luego?, ¿y luego?”, incluso después de que la usuaria le advirtiera que se encontraba transmitiendo en vivo.

Posteriormente, la uniformada empujó a la usuaria, en lo que aparenta ser un intento de intimidación, aprovechando su complexión física, notablemente mayor a la de la persona afectada.

Otra usuaria intervino y también fue confrontada

Durante el altercado, otra usuaria intervino en defensa de la persona en silla de ruedas, pero la oficial también la encaró de forma brusca, repitiendo las mismas expresiones retadoras.

Minutos después, otro elemento policial se acercó para conocer la situación, momento en el que la afectada explicó lo ocurrido.

“Sólo pedimos apoyo para pasar la silla de ruedas”

En el video se escucha a la usuaria relatar los hechos al segundo oficial:

“Sólo le pedimos apoyo para pasar la silla de ruedas y nos dijo que somos unas p3nd#j%s por no poderla pasar”.

Añadió que comenzó a grabar por motivos de seguridad ante la actitud de la uniformada.

“Sólo queríamos pasar la silla, pagamos nuestro pasaje y ya”.

La oficial mantuvo su conducta pese a la presencia de otros elementos

A pesar de que dos elementos de seguridad ya se encontraban en el lugar, la oficial continuó con su actitud hostil y siguió a las usuarias hasta que lograron abordar el vagón.

Hasta el momento, el Sistema de Transporte Colectivo Metro no ha emitido una postura oficial sobre lo ocurrido ni ha informado si se inició algún procedimiento administrativo contra la uniformada.

