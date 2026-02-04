Video: fingen ser barrenderos de la CDMX para entrar a robar a casas

GENERANDO AUDIO...

Un violento asalto quedó registrado en video luego de que dos sujetos fingieran ser barrenderos de la Ciudad de México para ingresar a un domicilio y cometer un robo. El asalto ocurrió a plena luz del día y evidenció un alto nivel de planeación y violencia por parte de los agresores.

Las imágenes muestran cómo los hombres, vestidos con ropa similar a la de trabajadores de limpia, esperan a una joven cuando llega a su vivienda. La víctima duda por unos segundos antes de acercarse a la puerta y cruza algunas palabras con los supuestos barrenderos. En ese momento, uno de ellos se aproxima por detrás, la somete y la inmoviliza, permitiendo que el segundo sujeto ingrese al inmueble con un arma en la mano.

Asalto violento quedó captado en video

Una vez dentro, ambos agresores amagan a la joven, quien es derribada al piso al intentar resistirse. Posteriormente, la obligan a levantarse para facilitar el acceso total a la vivienda. Minutos después, un tercer sujeto entra al domicilio, con lo que el grupo logra concretar el robo.

Otra perspectiva revela mayor violencia contra las víctimas

En otra toma de las cámaras de seguridad del domicilio se observa cómo la madre y la hija quedan bajo el control de un hombre armado. En esta secuencia, el agresor obliga a la hija a amarrar de las manos a su propia madre. Posteriormente, el mismo asaltante sujeta y amarra las manos de la joven, dejando a ambas víctimas sometidas dentro de la vivienda.

Emprenden huida no tan lejos

Tras el asalto, los agresores robaron también el vehículo de la afectada para emprender la huida a bordo de un Mini Cooper, el cual fue captado más tarde en lo que aparentemente es la colonia Ciudad Lago, ubicada a pocos kilómetros del domicilio asaltado.

En el video se observa cómo los sujetos descienden del vehículo, y sólo uno de ellos arroja el uniforme de barrendero a la banqueta, mientras el resto continúa su camino para desaparecer del campo de visión de la cámara de seguridad.

¿Dónde ocurrieron los hechos?

El asalto se registró en un domicilio ubicado sobre avenida 611, en la colonia San Juan de Aragón, 4ª Sección, dentro de la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México. De acuerdo con lo observado en el video, las víctimas fueron una mujer joven y su madre, quienes regresaban a casa sin percatarse de que estaban siendo vigiladas.

Hasta el momento, las autoridades continúan con la investigación sobre el caso y no se reportan personas detenidas. El video difundido en redes sociales ha generado preocupación por el uso de disfraces y la aparente vigilancia previa para cometer delitos en zonas habitacionales.

