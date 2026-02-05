Clara Brugada niega censura y revira por polémica de nota roja

GENERANDO AUDIO...

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, desmintió que haya pedido censura a medios o un “pacto de silencio” tras la polémica por sus declaraciones sobre bajarle a la nota roja rumbo al Mundial 2026. Aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas y que su propuesta es abrir un diálogo, no limitar la libertad de prensa.

Un día después de que sus comentarios generaron controversia, la mandataria capitalina afirmó que en ningún momento planteó censurar contenidos ni frenar la cobertura de hechos violentos, sino discutir el impacto social de la información sobre inseguridad.

Clara Brugada desmiente pacto de silencio por nota roja

Brugada sostuvo que algunos medios difundieron versiones incorrectas de su mensaje. Señaló que su planteamiento fue promover un debate sobre la función social del periodismo y la ética informativa.

“No hay pacto de silencio ni censura, son mentiras las informaciones que han generado algunos medios de comunicación”, declaró. Añadió que en la capital existen plenas libertades y no hay persecución contra periodistas.

También indicó que todos los reporteros presentes en el evento pudieron escuchar completo su planteamiento y que no pidió ocultar información sobre inseguridad.

El origen de la polémica por la nota roja y el Mundial 2026

En un acto público previo, Clara Brugada dijo que, aunque —según afirmó— han bajado delitos en la ciudad, la percepción de inseguridad sigue alta por la cobertura constante de hechos violentos. Por ello propuso buscar un acuerdo con medios para “bajarle a la nota roja”, al considerar que influye en la percepción ciudadana.

Reconoció que estos contenidos atraen audiencia y forman parte de estrategias informativas, pero planteó revisar su impacto social, sobre todo ante la proyección internacional por el Mundial de Futbol 2026.

La jefa de Gobierno reiteró que impulsará mesas de diálogo con medios, especialistas y sociedad civil para discutir cobertura, percepción de seguridad y derecho a la información.

