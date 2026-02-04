Trabajadores del Metro marchan al Zócalo por falta de refacciones

GENERANDO AUDIO...

Trabajadores del Metro marchan al Zócalo. Foto: Especial

Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro iniciaron su marcha en la Ciudad de México, para exigir mayor presupuesto para mantenimiento, materiales y refacciones, así como atención a demandas laborales que, aseguran, impactan directamente en la seguridad de los usuarios.

La movilización fue convocada por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro y partió de la estación Balderas, van rumbo al Zócalo capitalino.

Marcha de trabajadores del Metro

La protesta inició alrededor de las 15:30 horas desde las líneas 1 y 3 del Metro, con la participación estimada de 500 personas.

Entre las principales demandas del sindicato se encuentra la asignación de recursos suficientes para la compra de materiales y refacciones destinadas al mantenimiento de trenes, vías e instalaciones fijas, así como la atención de temas laborales pendientes.

Los trabajadores señalaron que la falta de insumos afecta el buen funcionamiento del Metro y representa un riesgo para la seguridad de millones de usuarios que utilizan diariamente este sistema de transporte.

Las autoridades no descartaron un paro de actividades en áreas administrativas, aunque hasta el momento no se reportaron afectaciones directas al servicio.

