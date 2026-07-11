CDMX espera lluvias, granizo y tormenta eléctrica este sábado 11 de julio

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CDMX tendrá lluvias, tormentas eléctricas y posible granizo. FOTO: Cuartoscuro

La Ciudad de México tendrá un sábado con lluvias fuertes, posibles descargas eléctricas y caída de granizo, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este 11 de julio. Durante la mañana se espera un ambiente fresco con cielo medio nublado y bancos de niebla, mientras que por la tarde aumentará la nubosidad y la probabilidad de tormentas.

Las autoridades también prevén que las precipitaciones alcancen al Estado de México, donde las condiciones serán similares. Además, las lluvias podrían acumular entre 25 y 50 milímetros en 24 horas, por lo que se recomienda tomar precauciones ante posibles encharcamientos, reducción de visibilidad y afectaciones viales.

Capitalinas y capitalinos, les compartimos el #Pronóstico de cielo y #Temperatura para este sábado 11 de julio en #CDMX.



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Pronóstico de lluvias fuertes para la Ciudad de México este 11 de julio

El SMN informó que durante la mañana dominará un ambiente fresco, con condiciones frías en las zonas altas de la región y presencia de bancos de niebla.

Por la tarde se espera un ambiente templado a cálido, con cielo nublado y alta probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Las temperaturas previstas para la capital son:

Temperatura máxima: de 24 a 26 °C .

de . Temperatura mínima: de 13 a 15 °C.

En el caso de Toluca, Estado de México, se pronostica una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 21 a 23 °C.

El pronóstico también indica viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas donde se desarrollen tormentas.

De acuerdo con el mapa del SMN, todas las alcaldías de la Ciudad de México mantienen probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas durante este sábado, con temperaturas máximas que oscilarán entre 21 y 26 °C, dependiendo de la demarcación.

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