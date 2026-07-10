Cae el agresor de Iztacalco; golpeaba gente sin razón alguna

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Sujeto había golpeado a vecinos para robarles. Foto: Getty/SSC CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo al hombre que fue captado en video golpeando con un palo a un vecino de la colonia Agrícola Oriental, en la alcaldía Iztacalco, durante un violento asalto que se hizo viral en redes sociales. El hombre sería responsable de varios ataques similares.

La captura ocurrió después de que un transeúnte lo señalara de haberlo despojado de sus pertenencias. Tras la denuncia, policías capitalinos lo interceptaron y lo pusieron a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

¡Cuidado con este pinche animal!



Anda golpeando de manera sorpresiva a las personas con un tubo en la @IztacalcoAl. @SSC_CDMX #SiLoReconocesDenúncialo #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/jQLRpmacsQ — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) July 10, 2026

Así fue detenido el presunto agresor

De acuerdo con la SSC, el detenido fue identificado como Brayan Emanuel Guzmán, de 28 años, quien presuntamente operaba en calles de la colonia Agrícola Oriental, principalmente sobre Oriente 259 y en vialidades cercanas a los límites con la colonia Leyes de Reforma.

Las autoridades informaron que fue asegurado luego de ser señalado por un ciudadano como el responsable de un robo, por lo que fue trasladado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde se continuará con las investigaciones.

El ataque quedó grabado por cámaras de seguridad

La detención ocurre días después de que se difundiera un video de vigilancia en el que se observa al agresor acercarse por detrás a un vecino y golpearlo con un palo para despojarlo de sus pertenencias.

Tras el impacto, la víctima intenta incorporarse en varias ocasiones, pero pierde el equilibrio debido a la gravedad del golpe, mientras el agresor huye del lugar.

El hombre lesionado denunció públicamente la agresión y pidió la intervención de las autoridades para localizar al responsable.

Vecinos ya lo habían denunciado

Habitantes de la colonia Agrícola Oriental aseguraron que el ahora detenido ya había protagonizado otras agresiones físicas contra peatones en la zona y que existían denuncias por hechos similares.

Hasta el momento, Brayan Emanuel Guzmán permanece a disposición de la Fiscalía capitalina, que determinará su situación legal y si está relacionado con otros ataques registrados en ese sector de Iztacalco.

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