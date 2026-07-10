Entrevista | Alertan por hologramas de verificación falsos; este delito podría llevarte hasta 9 años a prisión

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La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México (CDMX) informó en entrevista exclusiva para Unotv.com que ha detectado 18 hologramas de verificación apócrifos durante la actual administración. Todos los casos fueron llevados ante las autoridades ministeriales, mientras que la dependencia llamó a los automovilistas a no adquirir estos documentos fuera de los verificentros autorizados.

La Sedema advirtió a los automovilistas de la capital mexicana sobre las consecuencias de portar hologramas de verificación falsos, una práctica que puede derivar en sanciones administrativas e incluso en procesos penales. En entrevista, Benjamín Alejandro Cervantes Pérez, director General de Inspección y Vigilancia Ambiental, explicó cómo han detectado estos documentos apócrifos, qué ocurre con quienes los utilizan y cuáles son los riesgos legales para quienes los venden.

¿Cómo se detectó la venta de hologramas de verificación falsos?

El funcionario aclaró que la dependencia no descubrió una red de venta de hologramas apócrifos, sino que comenzó a detectar estos documentos durante los operativos del Programa de Vehículos Contaminantes, conocido entre la población como las patrullas ambientales.

“La Secretaría del Medio Ambiente no ha detectado las compras. Lo que ha detectado, a través de la Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental y del Programa de Vehículos Contaminantes, es la portación de hologramas apócrifos en vehículos que se encuentran en circulación en la Ciudad de México“, explicó.

Cervantes Pérez señaló que el personal encargado de estos operativos está capacitado para identificar, incluso a simple vista, los elementos de seguridad que distinguen a un holograma de verificación oficial de uno falso.

Como resultado de estas revisiones, la dependencia ha detectado 18 hologramas apócrifos en circulación en las 16 alcaldías, durante la actual administración.

“Todos estos casos se han judicializado. Esto quiere decir que la detección ha sido oportuna, atinada y exitosa“.

¿Qué les pasa a los automovilistas que compran hologramas falsos?

Las consecuencias dependen del origen del holograma.

Cuando el holograma falso corresponde a otra entidad federativa.

Si el documento falso corresponde a otra entidad federativa, la Sedema informa al conductor que podría estar incurriendo en un delito y le solicita destruir el holograma en ese momento. Posteriormente se aplica una sanción ambiental por circular sin una verificación válida.

“Esa infracción ambiental amerita retirarle una o dos placas del vehículo como medida cautelar para que cumpla con su proceso de verificación y, una vez que acredita el trámite y paga las multas correspondientes, se liberan las placas“, detalló.

En cambio, cuando el holograma falso corresponde a la CDMX, el procedimiento cambia.

“Lo remitimos directamente al Ministerio Público con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y pueden estar incurriendo en un delito que se castiga de tres a nueve años de prisión“.

El funcionario precisó que se trata del delito relacionado con la gestión ambiental, al portar un holograma que no fue emitido mediante un procedimiento oficial autorizado por la Sedema.

Además, recomendó que los propietarios no entreguen su vehículo a gestores o terceros para realizar la verificación.

“Lo más importante es que las personas, en la medida de lo posible, no deleguen la responsabilidad de verificar su auto a personas terceras para tener la garantía de que los hologramas fueron otorgados dentro de un verificentro autorizado“.

¿Quién vende hologramas falsos y a qué se arriesga?

Aunque la Secretaría del Medio Ambiente no identificó públicamente a quienes comercializan estos documentos, el director de Inspección y Vigilancia Ambiental reiteró que cualquier holograma que no provenga de un verificentro autorizado carece de validez.

Actualmente, la CDMX cuenta con 86 verificentros autorizados, únicos lugares donde pueden emitirse los hologramas oficiales.

“Solamente ellos son los que pueden otorgar los hologramas oficiales y éstos deben colocarse en los cristales del automóvil dentro de sus instalaciones“.

La dependencia recordó que la comercialización y utilización de documentos apócrifos puede derivar en investigaciones penales cuando se trata de hologramas falsificados de la CDMX.

¿Existe una investigación oficial por la venta de hologramas falsos?

De acuerdo con Cervantes Pérez, la estrategia de la Sedema se ha centrado en fortalecer los protocolos de detección durante los operativos en vía pública.

Cuando el personal identifica un holograma presuntamente falso de la CDMX, solicita de inmediato el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para poner a disposición del Ministerio Público tanto al conductor como al vehículo.

“Fortalecemos el protocolo interno en el que solicitamos inmediatamente la presencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que se ponga a disposición del Ministerio Público a la persona conductora y al vehículo que porta el holograma falso“.

El funcionario no informó sobre una investigación específica contra una organización dedicada a vender hologramas falsificados, sino sobre la judicialización de los casos detectados durante los operativos.

¿Cuántas denuncias oficiales se han presentado por hologramas falsos?

La Sedema informó que 18 casos de portación de hologramas apócrifos han sido detectados durante la actual administración y todos fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales, por lo que ya forman parte de procesos judiciales.

La dependencia reiteró que cualquier automovilista que tenga dudas sobre la autenticidad de su holograma puede acudir a la Secretaría del Medio Ambiente, donde es posible verificar, mediante los números de identificación y los elementos de seguridad del documento, si fue emitido conforme al procedimiento oficial.

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