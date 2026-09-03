¡No olvides el paraguas! CDMX tendrá chubascos y posible granizo este jueves

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CDMX tendrá chubascos y posible granizo. FOTO: Cuartoscuro

Este jueves 3 de septiembre, la CDMX tendrá chubascos, descargas eléctricas y posible granizo, con una temperatura máxima de hasta 27 °C.

¿Cómo estará el clima en CDMX este jueves 3 de septiembre?

El clima en la Ciudad de México este jueves 3 de septiembre estará marcado por cielo medio nublado durante la mañana y un aumento de nubosidad por la tarde, cuando se esperan intervalos de chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Durante las primeras horas del día se pronostica ambiente fresco en la región, mientras que en las zonas altas las temperaturas podrían generar condiciones frías.

Por la tarde, el ambiente cambiará de templado a cálido, con cielo de medio nublado a nublado. Para la Ciudad de México se pronostican intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros en 24 horas.

⛈️☔️🌫️ Consulta en los gráficos, las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en los estados de la región central de la República Mexicana, incluido el #ValleDeMéxico, en las próximas tres horas ⬇️ pic.twitter.com/jRYSbaJ3br — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 3, 2026

Las precipitaciones podrían presentarse acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo, por lo que se recomienda tomar precauciones ante cambios rápidos en las condiciones meteorológicas.

¿Cuál será la temperatura en CDMX?

Para este jueves 3 de septiembre, las temperaturas previstas en la Ciudad de México son:

Temperatura mínima: de 13 a 15 °C.

de 13 a 15 °C. Temperatura máxima: de 25 a 27 °C.

de 25 a 27 °C. Viento: del suroeste, con rachas que podrían alcanzar alrededor de 40 km/h.

Aunque el día comenzará fresco, durante la tarde se espera un ambiente templado a cálido en la CDMX.

Edomex tendrá lluvias fuertes y posible granizo

En el Estado de México, principalmente en la zona norte, se pronostican lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible granizo.

Las precipitaciones de mayor intensidad pueden provocar encharcamientos, inundaciones y deslaves, especialmente en puntos vulnerables, por lo que es importante mantenerse atento a los avisos de Protección Civil y de las autoridades meteorológicas.

Para Toluca, el pronóstico señala una temperatura mínima de entre 8 y 10 °C, mientras que la máxima estará entre 21 y 23 °C.

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