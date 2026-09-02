Toma precauciones: pensionados y alumnos del IPN encabezarán las protestas en CDMX este 2 de septiembre

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Se concentrarán alumnos de Ciencias Biológicas. Foto: Cuartoscuro.

Este miércoles 2 de septiembre se realizarán 19 protestas y actividades en la Ciudad de México (CDMX), principalmente de pensionados y alumnos del IPN.

De forma específica, habrá ocho concentraciones; cuatro citas agendadas; tres rodadas ciclistas y cuatro eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este miércoles 2 de septiembre en la #CiudadDeMéxico.



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Entre las principales protestas y actividades en la CDMX, destacan concentraciones de pensionados y alumnos de Ciencias Biológicas del IPN para este 2 de septiembre.

Protestas y actividades en CDMX para este 2 de septiembre

Alianza para la Defensa de la Pensión y el Patrimonio

Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Tribunal de Disciplina Judicial, avenida Insurgentes Sur No. 2417, colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón.

Tribunal de Disciplina Judicial, avenida Insurgentes Sur No. 2417, colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón. Motivo: Exigen modificar el segundo artículo transitorio de la reforma al artículo 127 constitucional para frenar la aplicación retroactiva del tope a las pensiones y proteger los derechos adquiridos de pensionados. También piden normalizar las pensiones a sus montos originales.

Exigen modificar el segundo artículo transitorio de la reforma al artículo 127 constitucional para frenar la aplicación retroactiva del tope a las pensiones y proteger los derechos adquiridos de pensionados. También piden normalizar las pensiones a sus montos originales. Aforo: 500 personas.

500 personas. Observaciones: No se descarta el arribo de autobuses y la incorporación de otras organizaciones de jubilados y pensionados, así como afectaciones viales.

Comunidad Organizada de Licenciatura de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional

Hora: 13:00 horas.

13:00 horas. Lugar: Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Santo Tomás del IPN, Prolongación de Carpio y Plan de Ayala, colonia Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo.

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Santo Tomás del IPN, Prolongación de Carpio y Plan de Ayala, colonia Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo. Motivo: Asamblea general para informar sobre el plan de acción en defensa de su pliego petitorio, que incluye mejoras estructurales, aumento presupuestal, transparencia, destitución de funcionarios y cero represalias contra los estudiantes en paro.

Asamblea general para informar sobre el plan de acción en defensa de su pliego petitorio, que incluye mejoras estructurales, aumento presupuestal, transparencia, destitución de funcionarios y cero represalias contra los estudiantes en paro. Aforo: 150 personas.

150 personas. Observaciones: No se descarta que realicen brigadeo informativo en las inmediaciones y afecten vialidades.

Colectivo “Mexicanos vs Narcoestado”

Hora: 08:00 horas.

08:00 horas. Lugar: Monumento a la Revolución, Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Monumento a la Revolución, Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc. Motivo: Colocarán una manta para exigir al Gobierno de México romper el presunto pacto político-criminal con el crimen organizado.

Colocarán una manta para exigir al Gobierno de México romper el presunto pacto político-criminal con el crimen organizado. Aforo: 25 personas.

Colectiva “Minerva”

Hora: 10:30 horas.

10:30 horas. Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, avenida Reforma No. 100, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, avenida Reforma No. 100, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa. Motivo: Exigen justicia para una víctima de violencia doméstica y sexual, así como que se juzgue conforme a la ley al presunto responsable.

Exigen justicia para una víctima de violencia doméstica y sexual, así como que se juzgue conforme a la ley al presunto responsable. Aforo: 20 personas.

20 personas. Observaciones: No se descarta que se sumen otras colectivas feministas.

Plataforma 4:20

Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Lugar: Monumento a la Madre; avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente; y avenida Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre.

Monumento a la Madre; avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente; y avenida Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre. Motivo: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica. Aforo: 45 personas.

Colectivo “Hoy Somos Todos por Miguel”

Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Juzgados Penales de la Ciudad de México, Dr. Lavista No. 114, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Juzgados Penales de la Ciudad de México, Dr. Lavista No. 114, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Motivo: Audiencia inicial por el caso en el que dos fotoperiodistas perdieron la vida debido a la caída de una grúa en el Parque Bicentenario, durante el concierto “Axe Ceremonia”, celebrado el 5 de abril de 2025.

Audiencia inicial por el caso en el que dos fotoperiodistas perdieron la vida debido a la caída de una grúa en el Parque Bicentenario, durante el concierto “Axe Ceremonia”, celebrado el 5 de abril de 2025. Aforo: 50 personas.

50 personas. Observaciones: No se descarta que se sumen otras organizaciones sociales y la afectación de vialidades.

Colectiva “Autogestión Feminista”

Hora: 14:00 horas.

14:00 horas. Lugar: Estación “Bellas Artes”, líneas 2 y 8 del Metro, salida Francesa, Angela Peralta y avenida Hidalgo, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Estación “Bellas Artes”, líneas 2 y 8 del Metro, salida Francesa, Angela Peralta y avenida Hidalgo, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. Motivo: Recolección de firmas a favor de la iniciativa ciudadana “Ley de Asistencia Médica para Morir en la Ciudad de México”, que busca permitir que pacientes con enfermedades avanzadas o incurables reciban asistencia para una muerte digna.

Recolección de firmas a favor de la iniciativa ciudadana “Ley de Asistencia Médica para Morir en la Ciudad de México”, que busca permitir que pacientes con enfermedades avanzadas o incurables reciban asistencia para una muerte digna. Aforo: 40 personas.

Movimiento de Regeneración Sindical

Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez. Motivo: En el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”, establecerán mesas de recolección de firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

En el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”, establecerán mesas de recolección de firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Aforo: 30 personas.

Citas agendadas para hoy

Frente Popular Francisco Villa Independiente

Hora: 08:30 horas.

08:30 horas. Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Motivo: Exigen agua, drenaje y la regularización de un predio ubicado en la calle Mafafa, colonia El Manto, alcaldía Iztapalapa.

Exigen agua, drenaje y la regularización de un predio ubicado en la calle Mafafa, colonia El Manto, alcaldía Iztapalapa. Aforo: 35 personas.

Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente

Hora: 19:00 horas.

19:00 horas. Lugar: Secretaría de Vivienda, Canela No. 660, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

Secretaría de Vivienda, Canela No. 660, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco. Motivo: Solicitan una reunión con el secretario de Gobierno y personal del INVI para dar seguimiento a temas de vivienda.

Solicitan una reunión con el secretario de Gobierno y personal del INVI para dar seguimiento a temas de vivienda. Aforo: 30 personas.

Vecinos de la colonia San Pedro de los Pinos

Hora: 17:00 horas.

17:00 horas. Lugar: Sede de la alcaldía Benito Juárez, Municipio Libre No. 1611, colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez.

Sede de la alcaldía Benito Juárez, Municipio Libre No. 1611, colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez. Motivo: Se manifiestan contra la operación de un crematorio de mascotas ubicado en avenida Patriotismo No. 311, colonia San Pedro de los Pinos, debido a que presuntamente pone en riesgo su salud y el medio ambiente.

Se manifiestan contra la operación de un crematorio de mascotas ubicado en avenida Patriotismo No. 311, colonia San Pedro de los Pinos, debido a que presuntamente pone en riesgo su salud y el medio ambiente. Aforo: 20 personas.

Alianza Nacional de Jubilados

Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Cámara de Diputados, avenida H. Congreso de la Unión No. 66, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza.

Cámara de Diputados, avenida H. Congreso de la Unión No. 66, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza. Motivo: Se pronuncian contra la retroactividad de la reforma al artículo 127 constitucional que limita las pensiones y exigen respeto a los derechos adquiridos y certeza jurídica.

Se pronuncian contra la retroactividad de la reforma al artículo 127 constitucional que limita las pensiones y exigen respeto a los derechos adquiridos y certeza jurídica. Aforo: 80 personas.

Rodadas ciclistas

People for Bikes – Roma

Hora: 06:50 horas.

06:50 horas. Lugar: People for Bikes “Roma”, Zacatecas No. 55, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

People for Bikes “Roma”, Zacatecas No. 55, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc. Destino: Bosque de Chapultepec y Parque Aztlán, colonia Bosque de Chapultepec I Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Bosque de Chapultepec y Parque Aztlán, colonia Bosque de Chapultepec I Sección, alcaldía Miguel Hidalgo. Aforo: 20 personas.

Alicia’s Bike

Hora: 20:00 horas.

20:00 horas. Lugar: Estación “Aquiles Serdán” del Metro, colonia La Preciosa, alcaldía Azcapotzalco.

Estación “Aquiles Serdán” del Metro, colonia La Preciosa, alcaldía Azcapotzalco. Destino: Ángel de la Independencia, alcaldía Cuauhtémoc.

Ángel de la Independencia, alcaldía Cuauhtémoc. Aforo: 30 personas.

30 personas. Observaciones: No se descarta que se trasladen a otra ubicación y se prevé que se unan otros contingentes.

Caracoles Biker

Hora: 21:00 horas.

21:00 horas. Lugar: Avenida Miguel Ángel de Quevedo y avenida División del Norte, colonia Parque San Andrés, alcaldía Coyoacán.

Avenida Miguel Ángel de Quevedo y avenida División del Norte, colonia Parque San Andrés, alcaldía Coyoacán. Destino: Castillo Irlandés, Encinos No. 144, colonia Miguel Hidalgo 4ta Sección, alcaldía Tlalpan.

Castillo Irlandés, Encinos No. 144, colonia Miguel Hidalgo 4ta Sección, alcaldía Tlalpan. Aforo: 30 personas.

Actividades culturales para hoy

Sigmar North América – Centro Banamex, desde las 10:00 horas , con aforo de mil 575 personas .

– Centro Banamex, desde las , con aforo de . Aquatech México – Centro Banamex, desde las 11:00 horas , con aforo de 2 mil 200 personas .

– Centro Banamex, desde las , con aforo de . Congreso Anual Internacional “AMCICHAC” – Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC, desde las 07:00 horas , con aforo de mil personas .

– Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC, desde las , con aforo de . Intersolar México – Centro Banamex, desde las 11:00 horas, con aforo de mil 617 personas.

Anticipa tus traslados y toma rutas alternas para evitar tráfico en CDMX por las protestas y actividades de este 2 de septiembre.

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