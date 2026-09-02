Toma precauciones: pensionados y alumnos del IPN encabezarán las protestas en CDMX este 2 de septiembre
Este miércoles 2 de septiembre se realizarán 19 protestas y actividades en la Ciudad de México (CDMX), principalmente de pensionados y alumnos del IPN.
De forma específica, habrá ocho concentraciones; cuatro citas agendadas; tres rodadas ciclistas y cuatro eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Entre las principales protestas y actividades en la CDMX, destacan concentraciones de pensionados y alumnos de Ciencias Biológicas del IPN para este 2 de septiembre.
Protestas y actividades en CDMX para este 2 de septiembre
Alianza para la Defensa de la Pensión y el Patrimonio
- Hora: Durante el día.
- Lugar: Tribunal de Disciplina Judicial, avenida Insurgentes Sur No. 2417, colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón.
- Motivo: Exigen modificar el segundo artículo transitorio de la reforma al artículo 127 constitucional para frenar la aplicación retroactiva del tope a las pensiones y proteger los derechos adquiridos de pensionados. También piden normalizar las pensiones a sus montos originales.
- Aforo: 500 personas.
- Observaciones: No se descarta el arribo de autobuses y la incorporación de otras organizaciones de jubilados y pensionados, así como afectaciones viales.
Comunidad Organizada de Licenciatura de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional
- Hora: 13:00 horas.
- Lugar: Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Santo Tomás del IPN, Prolongación de Carpio y Plan de Ayala, colonia Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo.
- Motivo: Asamblea general para informar sobre el plan de acción en defensa de su pliego petitorio, que incluye mejoras estructurales, aumento presupuestal, transparencia, destitución de funcionarios y cero represalias contra los estudiantes en paro.
- Aforo: 150 personas.
- Observaciones: No se descarta que realicen brigadeo informativo en las inmediaciones y afecten vialidades.
Colectivo “Mexicanos vs Narcoestado”
- Hora: 08:00 horas.
- Lugar: Monumento a la Revolución, Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.
- Motivo: Colocarán una manta para exigir al Gobierno de México romper el presunto pacto político-criminal con el crimen organizado.
- Aforo: 25 personas.
Colectiva “Minerva”
- Hora: 10:30 horas.
- Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, avenida Reforma No. 100, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.
- Motivo: Exigen justicia para una víctima de violencia doméstica y sexual, así como que se juzgue conforme a la ley al presunto responsable.
- Aforo: 20 personas.
- Observaciones: No se descarta que se sumen otras colectivas feministas.
Plataforma 4:20
- Hora: 12:00 horas.
- Lugar: Monumento a la Madre; avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente; y avenida Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre.
- Motivo: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.
- Aforo: 45 personas.
Colectivo “Hoy Somos Todos por Miguel”
- Hora: 10:00 horas.
- Lugar: Juzgados Penales de la Ciudad de México, Dr. Lavista No. 114, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.
- Motivo: Audiencia inicial por el caso en el que dos fotoperiodistas perdieron la vida debido a la caída de una grúa en el Parque Bicentenario, durante el concierto “Axe Ceremonia”, celebrado el 5 de abril de 2025.
- Aforo: 50 personas.
- Observaciones: No se descarta que se sumen otras organizaciones sociales y la afectación de vialidades.
Colectiva “Autogestión Feminista”
- Hora: 14:00 horas.
- Lugar: Estación “Bellas Artes”, líneas 2 y 8 del Metro, salida Francesa, Angela Peralta y avenida Hidalgo, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
- Motivo: Recolección de firmas a favor de la iniciativa ciudadana “Ley de Asistencia Médica para Morir en la Ciudad de México”, que busca permitir que pacientes con enfermedades avanzadas o incurables reciban asistencia para una muerte digna.
- Aforo: 40 personas.
Movimiento de Regeneración Sindical
- Hora: Durante el día.
- Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.
- Motivo: En el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”, establecerán mesas de recolección de firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.
- Aforo: 30 personas.
Citas agendadas para hoy
Frente Popular Francisco Villa Independiente
- Hora: 08:30 horas.
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
- Motivo: Exigen agua, drenaje y la regularización de un predio ubicado en la calle Mafafa, colonia El Manto, alcaldía Iztapalapa.
- Aforo: 35 personas.
Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente
- Hora: 19:00 horas.
- Lugar: Secretaría de Vivienda, Canela No. 660, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.
- Motivo: Solicitan una reunión con el secretario de Gobierno y personal del INVI para dar seguimiento a temas de vivienda.
- Aforo: 30 personas.
Vecinos de la colonia San Pedro de los Pinos
- Hora: 17:00 horas.
- Lugar: Sede de la alcaldía Benito Juárez, Municipio Libre No. 1611, colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez.
- Motivo: Se manifiestan contra la operación de un crematorio de mascotas ubicado en avenida Patriotismo No. 311, colonia San Pedro de los Pinos, debido a que presuntamente pone en riesgo su salud y el medio ambiente.
- Aforo: 20 personas.
Alianza Nacional de Jubilados
- Hora: Durante el día.
- Lugar: Cámara de Diputados, avenida H. Congreso de la Unión No. 66, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza.
- Motivo: Se pronuncian contra la retroactividad de la reforma al artículo 127 constitucional que limita las pensiones y exigen respeto a los derechos adquiridos y certeza jurídica.
- Aforo: 80 personas.
Rodadas ciclistas
People for Bikes – Roma
- Hora: 06:50 horas.
- Lugar: People for Bikes “Roma”, Zacatecas No. 55, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.
- Destino: Bosque de Chapultepec y Parque Aztlán, colonia Bosque de Chapultepec I Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.
- Aforo: 20 personas.
Alicia’s Bike
- Hora: 20:00 horas.
- Lugar: Estación “Aquiles Serdán” del Metro, colonia La Preciosa, alcaldía Azcapotzalco.
- Destino: Ángel de la Independencia, alcaldía Cuauhtémoc.
- Aforo: 30 personas.
- Observaciones: No se descarta que se trasladen a otra ubicación y se prevé que se unan otros contingentes.
Caracoles Biker
- Hora: 21:00 horas.
- Lugar: Avenida Miguel Ángel de Quevedo y avenida División del Norte, colonia Parque San Andrés, alcaldía Coyoacán.
- Destino: Castillo Irlandés, Encinos No. 144, colonia Miguel Hidalgo 4ta Sección, alcaldía Tlalpan.
- Aforo: 30 personas.
Actividades culturales para hoy
- Sigmar North América – Centro Banamex, desde las 10:00 horas, con aforo de mil 575 personas.
- Aquatech México – Centro Banamex, desde las 11:00 horas, con aforo de 2 mil 200 personas.
- Congreso Anual Internacional “AMCICHAC” – Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC, desde las 07:00 horas, con aforo de mil personas.
- Intersolar México – Centro Banamex, desde las 11:00 horas, con aforo de mil 617 personas.
Anticipa tus traslados y toma rutas alternas para evitar tráfico en CDMX por las protestas y actividades de este 2 de septiembre.
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