Héroes de la Concordia: reportaje especial de Uno TV se estrena el 8 de septiembre

| 23:10 | Ricardo Rivera | Uno TV

El 10 de septiembre de 2025, una tragedia cambió para siempre la vida de decenas de personas en Iztapalapa. Una pipa de gas volcó y provocó un flamazo bajo el Puente de la Concordia. Las llamas alcanzaron vehículos y personas que transitaban por la zona, dejando muertos, heridos y familias marcadas por lo ocurrido.

A un año de la tragedia, Uno TV reconstruye los hechos minuto a minuto y da voz a quienes estuvieron ahí, a quienes enfrentaron la emergencia y a las familias que aún viven con sus consecuencias.

¿Qué pasó realmente aquel día? ¿Qué ha ocurrido con las víctimas y sus familias? ¿Cómo cambió sus vidas la tragedia del Puente de la Concordia?

HÉROES DE LA CONCORDIA, un reportaje especial de UnoTV.

Estreno este 8 de septiembre a las 18:00 horas.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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