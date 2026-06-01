CDMX inicia junio con lluvias y posible caída de granizo para este lunes, prevé Metereológico

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CDMX iniciará junio con alta probabilidad de lluvias. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el más reciente informe del Servicio Metereológico Nacional (SMN), la Ciudad de México comenzará junio con alta probabilidad de lluvias fuertes para este lunes.

A su vez, el calor continuará en la CDMX para este lunes 1 de junio, aunque con ligera disminución con respecto al fin de semana.

Calor, vientos y lluvias para este lunes 1 de junio

En la mañana, el clima fresco se mantiene para este lunes 1 de junio, en especial en las zonas altas. La mínima de temperatura para la CDMX es de 12 a 14 °C; para Toluca, en el Estado de México, se estima una mínima de 8 y 10 °C.

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 27 a 29 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 24 a 26 °C. En ambas entidades se prevén lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse de caída de granizo y descargas eléctricas.

A su vez, este 1 de junio se esperan rachas de viento con dirección variable y velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 50 km/h.

Recomendaciones ante el calor:

Ante las altas temperaturas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para evitar golpes de calor:

No exponerse al sol por tiempo prolongado

No realizar actividades físicas bajo los rayos solares

Mantenerse hidratado de forma constante

Usar lentes de sol y vestir colores claros

En los días #calurosos en la Ciudad de México, toma en cuenta las siguientes medidas de prevención:

➡️ Usa bloqueador

➡️ Mantente hidratado

➡️ No exponerse al sol por tiempo prolongado

➡️ Evita comer en la vía pública, los alimentos se descomponen rápidamente… pic.twitter.com/ALAddJf1Ao — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 31, 2026

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