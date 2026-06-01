CDMX inicia junio con lluvias y posible caída de granizo para este lunes, prevé Metereológico
De acuerdo con el más reciente informe del Servicio Metereológico Nacional (SMN), la Ciudad de México comenzará junio con alta probabilidad de lluvias fuertes para este lunes.
A su vez, el calor continuará en la CDMX para este lunes 1 de junio, aunque con ligera disminución con respecto al fin de semana.
Calor, vientos y lluvias para este lunes 1 de junio
En la mañana, el clima fresco se mantiene para este lunes 1 de junio, en especial en las zonas altas. La mínima de temperatura para la CDMX es de 12 a 14 °C; para Toluca, en el Estado de México, se estima una mínima de 8 y 10 °C.
Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 27 a 29 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 24 a 26 °C. En ambas entidades se prevén lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse de caída de granizo y descargas eléctricas.
A su vez, este 1 de junio se esperan rachas de viento con dirección variable y velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 50 km/h.
Recomendaciones ante el calor:
Ante las altas temperaturas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para evitar golpes de calor:
- No exponerse al sol por tiempo prolongado
- No realizar actividades físicas bajo los rayos solares
- Mantenerse hidratado de forma constante
- Usar lentes de sol y vestir colores claros
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