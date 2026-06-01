Video: indigna agresión de policía a menor; SSC explica qué pasó

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Captan en video agresión de policía a menor. Foto ilustrativa: Cuartoscuro.

En redes sociales comenzó a compartirse un video con el cual se pudo captar el momento justo de una agresión física por parte de una oficial de la Policía de la CDMX contra una menor de edad. Por esta razón, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México compartió un comunicado explicando lo ocurrido.

Captan agresión de policía a menor de edad en CDMX

En redes sociales, usuarios y medios de comunicación comenzaron a compartir un video en el que se puede observar la agresión de una policía capitalina a una presunta menor de edad.

De acuerdo con lo reportado, una oficial de la Policía Vial de la CDMX agredió físicamente a la joven en lo que al parecer era un operativo implementado en Insurgentes Sur, en la alcaldía Tlalpan de la capital del país.

En la grabación se puede ver que la policía le exige a la menor de edad que se baje de su motocicleta mientras comienza a jalarla del brazo izquierdo y luego de su cabello, lo que provoca que la joven le responda e intenté defenderse.

Finalmente, se escucha como la adolescente le señala que ella comenzó a atacarla, a la vez que un hombre le indica a la oficial que se trata de una menor de edad.

¿Qué dicen las autoridades de la CDMX?

Tras compartirse el video en redes sociales de la agresión de la policía a la menor de edad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX publicó un comunicado con el cual indicaron que los hechos ocurrieron el pasado 28 de mayo, durante un dispositivo de recuperación de espacios en la avenida Insurgentes Sur, justo en la colonia Santa Úrsula Xitla, en la alcaldía Tlalpan.

Sí, de acuerdo con las autoridades capitalinas, el personal de Tránsito actuó después de observar varias motocicletas estacionadas en la banqueta, las cuales obstruían el paso a los peatones.

“Cuando los uniformados se disponían a subir las unidades a la grúa para su retiro, una mujer corrió hacia una motocicleta color azul, la abordó y trató de retirarse del punto, por lo que una oficial se acercó y le indicó que sería llevada a un depósito vehicular, sin embargo, fue agredida físicamente por lo que respondió a los golpes; sin embargo, luego de unos minutos, la moto fue llevada a un depósito vehicular”, indica la dependencia de la CDMX.

Por estos hechos, las autoridades aseguraron que la policía fue presentada a rendir su declaración ante la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC para la integración de una carpeta de investigación, donde definirán su sanción. Pero también informaron que tomará cursos de protocolo de actuación policial, uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos.

La #SSC informa:



Respecto a un video que circula en redes sociales en el que se observan jaloneos entre una policía de #Tránsito y una ciudadana, se informa que los hechos sucedieron el pasado 28 de mayo durante un dispositivo de recuperación de espacios en la avenida… pic.twitter.com/ClTroPQdhS — SSC CDMX (@SSC_CDMX) May 31, 2026

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