CDMX blinda el Zócalo con vallas metálicas y bloques de concreto previo a la marcha de la CNTE

| 00:41 | Ángel Sánchez | Uno TV
Zócalo blindado por marcha de la CNTE. Foto: Cuartoscuro

Este lunes 1° de junio, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) participará en una huelga nacional, la cual contempla movilizaciones y protestas en diversos puntos del país. Por ejemplo, en la Ciudad de México, se tiene prevista una marcha desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo Capitalino.

Sin embargo, a través de redes sociales, la noche de este domingo comenzaron a circular videos en donde lucen estructuras metálicas, así como bloques de concreto, para resguardar el Zócalo ante la movilización prevista.

De igual forma, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) ya se encuentran en las calles aledañas al Zócalo para resguardar la zona.

CNTE se pronuncia ante bloques de concreto y vallas metálicas

A través de su cuenta de Facebook, la CNTE compartió un video en el que se observan distintas calles del Centro Histórico, en las que lucen las vallas metálicas, así como distintos bloques de concreto y distintos elementos policiales.

Tras ello, la CNTE acusó al Gobierno de no tener respuestas, ni argumentos ante sus demandas. Por ello, aseguran, recurren a la práctica del blindaje de las calles.

¿A qué hora comienza la movilización de la CNTE?

De acuerdo con la convocatoria difundida en sus redes sociales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en la capital del país se prevé una marcha a partir de las 9:00 de la mañana del Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, seguida de la instalación de un plantón como parte de la jornada de protesta.

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