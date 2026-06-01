Metro CDMX inicia la semana con 6 estaciones cerradas en Línea 2; así opera el servicio

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Metro CDMX mantiene modificaciones y cierre de estaciones. Foto: Getty

La última semana completa rumbo al Mundial 2026 comienza este lunes 1° de junio. Sin embargo, los trabajos de remodelación en el Servicio de Transporte Colectivo Metro (Metro CDMX) continúan, en especial en la Línea 2, la cual continuará con horario modificado y cierres de estación.

Por ello, para este inicio de semana, no habrá ascenso, ni descenso de pasajeros en las siguientes estaciones:

Portales

Nativitas

Viaducto

Chabacano

San Antonio Abad

Zócalo / Tenochtitlán (bloqueos)

Buena tarde, la Línea 2 opera en dos tramos: Tasqueña-Xola y Pino Suárez-Cuatro Caminos. Se cuenta con apoyo gratuito de RTP entre Xola y Pino Suárez, en ambos sentidos.

Las estaciones que permanecen cerradas son Viaducto, Chabacano, San Antonio Abad, Portales, Nativitas y… — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 1, 2026

RTP brinda servicio de apoyo en el tramo afectado

De igual forma, ante la suspensión del servicio en estas tres estaciones de la Línea 2, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brinda servicio gratuito desde Xola hasta Pino Suárez, y viceversa. No obstante, en las estaciones Portales, Nativitas y en Zócalo, no se cuenta con esta alternativa.

Así te lo informamos en Uno Noticias:

El horario de operación de RTP funciona a la par del Metro CDMX, por lo que los usuarios pueden abordar desde las 5:00 horas y hasta las 00:00 horas.

#AvisoMetro: Como parte de los trabajos de transformación integral de Calzada de Tlalpan, a cargo de la @SOBSECDMX, a partir de las 20:00 horas del viernes 29 de mayo y hasta el miércoles 3 de junio, la Línea 2 operará en dos circuitos: Tasqueña-Xola y Pino Suárez-Cuatro Caminos.… pic.twitter.com/6R0F5sgU4n — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 31, 2026

Línea 2 funcionará con normalidad a partir del jueves

Asimismo, como lo adelantaron las autoridades, la Línea 2 del Metro CDMX operará de forma habitual a partir del próximo jueves 4 de junio, por lo que se prevé que las estaciones Portales, Natividad, Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad reabran desde las 5:00 horas. A su vez, la estación Zócalo / Tenochtitlán se mantendrá cerrada hasta nuevo aviso.

Mientras tanto, la también conocida como línea azul continuará con trabajos de remodelación al interior de las estaciones, sin impedir el flujo de los trenes.

#MetroAlMomento:

Las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas de la Línea 2 permanecen cerradas hasta nuevo aviso por trabajos de rehabilitación, por lo que no hay servicio de ascenso ni descenso.



Asímismo, la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 continúa cerrada,… pic.twitter.com/sscmLpldym — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 29, 2026

Lluvias o anomalías podrían retrasar el servicio en las 12 líneas

Del mismo modo, ante el pronóstico de lluvia en la Ciudad de México, el servicio del Metro CDMX podría verse afectado en las 12 líneas tras la activación de la marcha de seguridad. Por ello, se recomienda a los usuarios estar al pendiente del estado del servicio, ante cualquier anomalía o retraso.

Por el momento, no se tienen previstos más cierres de estaciones a lo largo de toda la red. Sin embargo, los trabajos continúan a marchas forzadas a tan solo 10 días de la inauguración del Mundial 2026.

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