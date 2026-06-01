Metro CDMX inicia la semana con 6 estaciones cerradas en Línea 2; así opera el servicio
La última semana completa rumbo al Mundial 2026 comienza este lunes 1° de junio. Sin embargo, los trabajos de remodelación en el Servicio de Transporte Colectivo Metro (Metro CDMX) continúan, en especial en la Línea 2, la cual continuará con horario modificado y cierres de estación.
Por ello, para este inicio de semana, no habrá ascenso, ni descenso de pasajeros en las siguientes estaciones:
- Portales
- Nativitas
- Viaducto
- Chabacano
- San Antonio Abad
- Zócalo / Tenochtitlán (bloqueos)
RTP brinda servicio de apoyo en el tramo afectado
De igual forma, ante la suspensión del servicio en estas tres estaciones de la Línea 2, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brinda servicio gratuito desde Xola hasta Pino Suárez, y viceversa. No obstante, en las estaciones Portales, Nativitas y en Zócalo, no se cuenta con esta alternativa.
Así te lo informamos en Uno Noticias:
El horario de operación de RTP funciona a la par del Metro CDMX, por lo que los usuarios pueden abordar desde las 5:00 horas y hasta las 00:00 horas.
Línea 2 funcionará con normalidad a partir del jueves
Asimismo, como lo adelantaron las autoridades, la Línea 2 del Metro CDMX operará de forma habitual a partir del próximo jueves 4 de junio, por lo que se prevé que las estaciones Portales, Natividad, Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad reabran desde las 5:00 horas. A su vez, la estación Zócalo / Tenochtitlán se mantendrá cerrada hasta nuevo aviso.
Mientras tanto, la también conocida como línea azul continuará con trabajos de remodelación al interior de las estaciones, sin impedir el flujo de los trenes.
Lluvias o anomalías podrían retrasar el servicio en las 12 líneas
Del mismo modo, ante el pronóstico de lluvia en la Ciudad de México, el servicio del Metro CDMX podría verse afectado en las 12 líneas tras la activación de la marcha de seguridad. Por ello, se recomienda a los usuarios estar al pendiente del estado del servicio, ante cualquier anomalía o retraso.
Por el momento, no se tienen previstos más cierres de estaciones a lo largo de toda la red. Sin embargo, los trabajos continúan a marchas forzadas a tan solo 10 días de la inauguración del Mundial 2026.
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