CDMX inicia la semana con lluvias fuertes y ligero aumento de temperatura

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Lluvias en CDMX. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el informe del Servicio Metereológico Nacional (SMN), la Ciudad de México prevé más lluvias a lo largo de este lunes 15 de junio, en especial hacia la tarde.

A su vez, a pesar del pronóstico de lluvias, el Metereológico informó que continuará el ambiente cálido en la CDMX.

Calor, vientos y lluvias para este lunes 15 de junio

Para este lunes 15 de junio, el clima se mantendrá fresco, en especial en las zonas altas. La mínima de temperatura para la CDMX es de 14 a 16 °C; para Toluca, en el Estado de México, se estima una mínima de 10 y 12 °C.

Hacia la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 24 a 26 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 20 a 22 °C. En ambas entidades se prevén lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

A su vez, este 15 de junio se esperan rachas de viento con dirección variable y velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.

Recomendaciones ante las lluvias:

Ante la temporada de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones en caso de caída de granizo:

Si conduces, disminuye la velocidad y aumenta la distancia

Aléjate de postes y cables con electricidad

Identifica objetos que puedan dañarse, como domos, ventanas y tragaluces

Limpia los techos y bajantes de agua

Evitar tirar basura en la calle para evitar que las coladeras se tapen

¿Sabes qué hacer en caso de caída de #granizo? 🌨️

Toma en cuenta las siguientes recomendaciones.

Recuerda que #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/601JuOVKCP — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 14, 2026

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