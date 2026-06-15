Metro CDMX mantiene estaciones cerradas para este lunes 15 de junio

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Estaciones cerradas en el Metro CDMX. Foto: Getty

Inicia una nueva semana dentro del Sistema de Transporte Colectivo Metro (Metro CDMX), en el que se mantienen cierres de estaciones debido a las remodelaciones que se realizan en la Línea 2, la cual corre de Tasqueña a Cuatro Caminos.

De acuerdo con lo informado por el Metro CDMX a través de su cuenta de X, para este lunes 15 de junio continúan los cierres en:

Chabacano (Línea 2)

Zócalo / Tenochtitlán

Pese a que en ambas estaciones los usuarios no pueden ascender, ni descender, la marcha de los trenes es continua de Cuatro Caminos a Tasqueña y viceversa.

#AvisoMetro:



La Línea 2 opera de Tasqueña a Cuatro Caminos en ambos sentidos.



Las estaciones Chabacano, Zócalo/Tenochtitlan permanecen cerradas, sin ascenso ni descenso de personas usuarias.



Como alternativas para llegar a la zona centro de la ciudad, puedes utilizar las… — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 14, 2026

Asimismo, en la estación Chabacano de la Línea 9 y de la Línea 8, las cuales corren de Pantitlán a Tacubaya y de Constitución de 1917 a Garibaldi, de forma respectiva, el servicio no se ve modificado.

¿Cuándo abrirán ambas estaciones?

Hasta el momento, el Metro CDMX no ha dado a conocer una fecha establecida para la reapertura de las estaciones Chabacano y Zócalo / Tenochtitlán de la Línea 2. Sin embargo, como ocurrió con las estaciones remodeladas y que ya fueron reabiertas, el servicio podría ser restablecido sin previo aviso.

No obstante, en ambas estaciones no se cuenta con servicio de apoyo de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), por lo que los usuarios deben planear sus rutas y traslados.

Servicio podría verse afectado por lluvias o anomalías

Hasta el momento, las demás estaciones de las 12 líneas del Metro CDMX funcionan con normalidad. Sin embargo, como ha sucedido en los últimos días, debido a las lluvias registradas en la Ciudad de México, el servicio de las 12 líneas del Metro CDMX podría verse afectado tras la activación de la marcha de seguridad.

A su vez, ante cualquier anomalía, el funcionamiento de la red podría presentar retrasos o cierres imprevistos. Por ello, te recomendamos a estar al pendiente de las cuentas oficiales del Metro CDMX y de unotv.com.

#MetroAlMomento: Continúa lloviendo en la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 1, 3, 4, 5, 8 y 12. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.



Toma previsiones. pic.twitter.com/XyHh3cur3n — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 14, 2026

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