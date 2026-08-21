Alerta por lluvias en CDMX: prevén granizo y fuertes rachas de viento

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CDMX espera chubascos con descargas eléctricas y posible granizo CUARTOSCURO

La Ciudad de México tendrá cielo medio nublado y ambiente fresco a templado durante la mañana, además de presencia de bruma. Para la tarde se espera un aumento de nubosidad y condiciones para lluvias y chubascos.

En el Estado de México, las zonas altas tendrán ambiente frío durante la mañana. Por la tarde se pronostica ambiente cálido y cielo medio nublado a nublado, con lluvias que también podrían presentarse en distintos puntos de la entidad.

Durante la tarde se pronostican lluvias e intervalos de chubascos de 5 a 25 mm en 24 horas tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

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Además, se espera viento de componente este de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h.

¿Cuál será la temperatura en la Ciudad de México?

En la Ciudad de México, la temperatura mínima estimada será de 13 a 15 °C, mientras que la máxima se ubicará entre 25 y 27 °C.

Las condiciones cambiarán a lo largo del día. Por la mañana dominará el ambiente fresco a templado y la bruma, mientras que durante la tarde se prevé ambiente cálido, mayor nubosidad y probabilidad de precipitaciones.

Toluca tendrá temperaturas de entre 8 y 24 °C

Para Toluca, se pronostica una temperatura mínima de 8 a 10 °C. En las horas de mayor calentamiento, la máxima será de 22 a 24 °C.

El pronóstico contempla así una jornada con cambios en las condiciones del tiempo en el Valle de México, principalmente durante la tarde, cuando podrían registrarse chubascos, actividad eléctrica y granizo.

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