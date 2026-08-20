¡Ojo si vives en Tlalpan! Habrá ley seca durante todo este fin de semana

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Foto: Cuartoscuro

La alcaldía Tlalpan aplicará ley seca en la colonia Miguel Hidalgo Primera Sección del 21 al 23 de agosto de 2026, de acuerdo con un acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

La medida contempla la suspensión de actividades relacionadas con la venta y consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos mercantiles de esa zona durante 72 horas.

¿Cuándo inicia la ley seca en Tlalpan?

La suspensión comenzará a las 00:00 horas del viernes 21 de agosto y concluirá a las 24:00 horas del domingo 23 de agosto de 2026.

La disposición aplica exclusivamente en la colonia Miguel Hidalgo Primera Sección, en la alcaldía Tlalpan.

Durante este periodo, quedará prohibida la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para vender vinos y licores, tiendas de autoservicio y departamentales.

También están contemplados establecimientos de impacto vecinal como hoteles, clubes, cantinas, pulquerías, cervecerías, peñas, cabarets, centros nocturnos, discotecas y salones de fiestas, entre otros.

¿También habrá prohibición en ferias y tianguis?

Sí. El acuerdo establece que tampoco podrán venderse ni consumirse bebidas alcohólicas en establecimientos temporales instalados con motivo de ferias, festividades populares y tradicionales en la vía pública.

La prohibición también alcanza a ferias, romerías, kermeses, tianguis, mercados, festejos populares y lugares similares donde se expendan o consuman bebidas alcohólicas.

La alcaldía justificó la medida como una acción preventiva para evitar alteraciones al orden y la seguridad pública durante celebraciones y actividades que concentren a un gran número de personas.

¿Hay alguna excepción a la ley seca?

Sí. El acuerdo señala que los establecimientos de impacto zonal y vecinal que expendan alimentos preparados podrán vender bebidas alcohólicas al copeo, siempre que cuenten con autorización y únicamente durante el horario establecido en su permiso.

Las personas o negocios que incumplan la disposición podrán recibir sanciones conforme a las leyes aplicables en la Ciudad de México.

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