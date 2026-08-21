Lluvias provocan inundaciones en CDMX y paralizan circulación rumbo al AICM

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Inundaciones afectan vialidades de la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro

Las lluvias registradas este jueves en la Ciudad de México dejaron a su paso inundaciones y severos encharcamientos en distintos puntos de la capital. Una de las zonas más afectadas es Oceanía, donde el agua prácticamente paralizó la circulación sobre Circuito Interior y complicó el traslado de pasajeros hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

#Reportando ⛈️ | Tormenta deja estragos al norte de #CDMX. 🔴



🚧🌊 Inundacion de consideración en Circuito Interior y Oceanía, con dirección al Aeropuerto, en la alcaldía Gustavo A. Madero. ¡Circule con extrema precaución!



📷: @luismiguelbaraa pic.twitter.com/y4Qb4HyRN1 — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) August 21, 2026

Colapsa vialidad rumbo al AICM por inundaciones

Las inundaciones en la zona de Oceanía provocaron severas afectaciones al tránsito rumbo al AICM, el tráfico está paralizado con estimación a más de una hora, prácticamente ningún vehículo puede avanzar sobre Circuito Interior, a partir de la avenida Eduardo Molina.

Ante el congestionamiento, usuarios del transporte público y pasajeros que se dirigen al aeropuerto comenzaron a caminar por las banquetas para continuar con su trayecto.

En la zona de Oceanía, personal de la Secretaría de Seguridad trabaja para intentar agilizar la vialidad; sin embargo, la acumulación de agua dificulta el avance de los vehículos.

https://twitter.com/UnoNoticias/status/2090609926662128094?s=20

SSC reporta severo encharcamiento en Circuito Interior

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó un severo encharcamiento sobre Circuito Interior, a la altura de avenida Oceanía, con dirección al sur, de acuerdo con el reporte, la circulación se encuentra afectada debido a un encharcamiento de consideración.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) señaló como alternativas viales Eje 1 Oriente y Eje 3 Oriente, ante las condiciones que presenta Circuito Interior.

#PrecauciónVial | Afectada la circulación de Circuito Interior a la altura de Av. Oceanía con dirección al Sur, por encharcamiento de consideración.

Servicios de emergencia acuden para bajar el nivel de agua. @SEGIAGUA. #AlternativaVial Eje 1 y 3 Oriente. #Tlaloque2026 pic.twitter.com/sdPt1nPJCl — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 21, 2026

También se registran encharcamientos en el centro de CDMX

Las afectaciones por las lluvias también se extendieron hacia el centro de la Ciudad de México, donde se reportaron encharcamientos de consideración durante la tarde.

Uno de los puntos afectados se encuentra sobre avenida Paseo de la Reforma, a la altura del monumento conocido como El Caballito, donde la lluvia generó acumulación de agua.

#Reportando ⛈️ | Llueve y FUERTE en el centro de #CDMX. 🔴



🌧️ Encharcamientos de consideración ya se reportan está tarde, como Av. Paseo de la Reforma a la altura del "Caballito". 🌊🚗



👇🏻 Así la Cuauhtémoc gracias a @tavojeda5 para @RedVialRC. pic.twitter.com/Ss28LyxjnK — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) August 20, 2026

Las condiciones meteorológicas provocaron afectaciones en diferentes vialidades de la capital, por lo que la circulación puede presentar complicaciones en las zonas donde se registran encharcamientos.

Puntos afectados por las lluvias

Circuito Interior y avenida Oceanía: encharcamiento de consideración y afectaciones a la circulación.

encharcamiento de consideración y afectaciones a la circulación. Zona de Oceanía: tráfico rumbo al AICM prácticamente detenido.

tráfico rumbo al AICM prácticamente detenido. Paseo de la Reforma, a la altura de El Caballito: encharcamientos de consideración.

encharcamientos de consideración. Eje 1 Oriente y Eje 3 Oriente: señalados como alternativas viales por SEGIAGUA.

Aunque se desconoce en que momento el flujo vial continue con normalidad, se recomienda a los automovilistas conducir con precaución, reducir la velocidad y evitar zonas donde el nivel del agua pueda representar un riesgo para la circulación.