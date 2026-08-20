Video: policías rescatan a hombre que intentaba lanzarse de un puente en CDMX

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Paramédicos valoraron al hombre que intentó lanzarse de un puente. Foto: SSC CDMX

Policías de la Ciudad de México rescataron a un hombre que intentaba arrojarse desde un puente peatonal en calles de la colonia Piedad Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez.

El hecho fue reconocido por Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, quien destacó la rápida intervención de elementos del C2 Sur y del sector Narvarte para poner al joven a salvo.

#Importante | Quiero reconocer la labor de mis compañeros del #C2 Sur y del sector #Narvarte quienes actuaron con rapidez, decisión y valentía para auxiliar a un hombre que intentaba atentar contra su vida al arrojarse de un puente peatonal en calles de la colonia Piedad… pic.twitter.com/7BH6QDQXER — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) August 20, 2026

Policías intervienen y evitan que hombre se arroje

De acuerdo con el funcionario, uno de los policías se acercó al hombre y lo sujetó para evitar que cayera, mientras sus compañeros intervinieron para llevarlo a un lugar seguro.

“Sin dudarlo, uno de los policías se quitó la camisola, se acercó y sujetó al joven, mientras que los demás uniformados intervinieron para ponerlo a salvo”, escribió Vázquez Camacho en su cuenta de X.

El secretario reconoció la actuación de los agentes, quienes respondieron con rapidez ante la situación registrada en la colonia Piedad Narvarte.

Paramédicos atendieron al hombre

Una vez que el hombre fue puesto a salvo, paramédicos lo valoraron y posteriormente fue canalizado para recibir la atención médica correspondiente.

El secretario de Seguridad Ciudadana compartió, además, dos videos del momento de la intervención policial, en los que se observa la llegada de los agentes y el rescate del joven.

Vázquez Camacho destacó que este tipo de acciones forman parte de la labor cotidiana de los policías para salvaguardar la integridad de las personas.

“Quiero reconocer la labor de mis compañeros del C2 Sur y del sector Narvarte, quienes actuaron con rapidez, decisión y valentía para auxiliar a un hombre”, señaló.

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