Lluvias muy fuertes y granizo amenazan la CDMX este miércoles

| 01:50 | L G Suárez | UnoTV
Lluvias fuertes y granizo se prevén este 19 de agosto en CDMX
Lluvias fuertes y granizo se prevén este 19 de agosto en CDMX. FOTO: Cuartoscuro

Este miércoles 19 de agosto, la Ciudad de México tendrá chubascos y lluvias puntuales fuertes, mientras que en zonas del Estado de México se esperan lluvias muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Durante la mañana se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado y presencia de bruma. En las zonas altas del Estado de México habrá ambiente frío y bancos de niebla.

Lluvias fuertes y granizo en CDMX y Estado de México

Por la tarde, el ambiente será cálido y el cielo pasará de medio nublado a nublado. En la Ciudad de México se pronostican chubascos y lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm en 24 horas.

Para el Estado de México, principalmente en las regiones norte, centro y oeste, se esperan lluvias puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm en 24 horas.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas por descargas eléctricas y posible caída de granizo en la región.

¿Qué riesgos podrían provocar las lluvias?

Las lluvias fuertes y muy fuertes podrían ocasionar el incremento en los niveles de arroyos, además de deslaves, inundaciones y encharcamientos.

También podrían provocar una reducción de la visibilidad, por lo que estas condiciones deben considerarse durante el desarrollo de las precipitaciones.

¿Cuál será la temperatura en CDMX y Toluca?

En la Ciudad de México, la temperatura máxima estimada será de 27 a 29 °C, mientras que la mínima se ubicará entre 12 y 14 °C.

En Toluca, la temperatura mínima pronosticada será de 8 a 10 °C y la máxima alcanzará entre 23 y 25 °C.

Además, se espera viento de componente este de 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en la región.

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