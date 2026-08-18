¿Ya sabes dónde te quedaste para la prepa? Checa tus resultados aquí

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Conoce los resultados del examen de ingreso a Educación Media. Foto: Cuartoscuro

Los estudiantes de tercer grado de secundaria que presentaron su proceso de ingreso a Educación Media Superior ya pueden consultar los resultados de Mi Derecho, Mi Lugar 2026 para conocer el plantel y la opción educativa que les fue asignada.

Los resultados fueron publicados durante la madrugada de este martes y pueden consultarse a través del portal oficial del programa o en el siguiente enlace: https://www.miderechomilugar.gob.mx/

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¿Cómo consultar los resultados de Mi Derecho, Mi Lugar?

Para conocer el lugar asignado después del proceso de ingreso a bachillerato, los estudiantes deberán ingresar al portal oficial de Mi Derecho, Mi Lugar y seguir una serie de pasos.

Éstos son los pasos para consultar los resultados:

Ingresa a la página oficial de Mi Derecho, Mi Lugar Baja hasta el apartado denominado “Etapas” Selecciona la etapa 6, correspondiente a “Consulta los resultados”, una vez que se encuentre habilitada Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla Ingresa los datos solicitados para identificar tu registro Consulta el resultado y revisa la información sobre el proceso de inscripción

El resultado permitirá conocer la opción educativa asignada y los siguientes pasos para realizar la inscripción al bachillerato; es importante revisar las fechas, requisitos y documentos que correspondan a cada institución educativa, ya que estos datos pueden variar de acuerdo con el plantel asignado.

El documento dio a conocer las diferentes modalidades de acuerdo con el alumno

El proceso de ingreso contempla diferentes modalidades de acuerdo con las características del estudiante y las opciones educativas seleccionadas.

Modalidad 1: Acceso sin examen

En esta modalidad, los estudiantes pueden seleccionar entre 5 y 10 opciones educativas de acceso directo.

Modalidad 2: Acceso con examen

En esta modalidad se pueden seleccionar:

Hasta 5 opciones educativas del Instituto Politécnico Nacional (IPN)

Hasta 5 opciones educativas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Modalidad 3: Acceso con y sin examen

Esta modalidad permite combinar opciones educativas de acceso directo y aquellas que requieren examen.

Los estudiantes pueden:

Seleccionar entre 5 y 10 opciones educativas sin examen

Elegir hasta 5 opciones educativas del IPN

Elegir hasta 5 opciones educativas de la UNAM

La modalidad correspondiente depende del proceso de ingreso y de las opciones educativas que haya seleccionado cada estudiante.

¿Qué alcaldías y municipios participan?

De acuerdo con información del Gobierno de México, el proceso está dirigido a estudiantes que buscan ingresar a escuelas públicas de Educación Media Superior en la Zona Metropolitana del Valle de México.

La cobertura contempla las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 22 municipios del Estado de México.

Ciudad de México

Las alcaldías participantes son:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa de Morelos

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Estado de México

Los municipios considerados son:

Acolman

Atizapán de Zaragoza

Chalco

Chicoloapan de Juárez

Chimalhuacán

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tepotzotlán

Texcoco

Tlalnepantla de Baz

Tultepec

Tultitlán

Valle de Chalco Solidaridad

Por ello, los estudiantes de tercer grado de secundaria que participaron en el proceso de ingreso a Educación Media Superior dentro de esta zona pueden consultar su resultado en el portal oficial.

¿En qué escuelas puedes estudiar después de conocer tu resultado?

El proceso contempla distintas instituciones y subsistemas de Educación Media Superior. Entre las opciones se encuentran:

ECOEMS

Mi Derecho, Mi Lugar

Colegio de Bachilleres

CONALEP

DGE

DGETAyCM

DGETI

IEMS

IPN

Estado de México

UAM

UNAM

La institución y el plantel que corresponda dependerán de las opciones seleccionadas por cada estudiante y de los resultados obtenidos en el proceso de ingreso.

Después de conocer la asignación, es recomendable consultar las indicaciones específicas de la escuela para completar la inscripción dentro de las fechas establecidas.

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