Examen de la UNAM, vigilado hasta con detector de metales

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El Palacio de los Deportes quedó en silencio durante la aplicación presencial del examen de control de la UNAM. Sin música ni ruido, miles de aspirantes realizaron la prueba bajo vigilancia del personal universitario.

Los jóvenes mantuvieron sus celulares apagados y en el piso, debajo de las sillas. Para ir al baño fueron sometidos a revisión con detector de metales, todo como parte de la vigilancia durante el examen.

Así vigilan el examen de la UNAM en el Palacio de los Deportes

Cientos de integrantes del personal de la UNAM vigilaron la aplicación. La segunda jornada se desarrolló sin contratiempos tecnológicos, mientras los aspirantes permanecían en silencio dentro del recinto.

Mildred, aspirante a Ingeniería Industrial, contó que había escuchado que la prueba había cambiado, aunque consideró que pudo responder con lo que había estudiado.

“Me metieron miedo ayer porque dijeron que cambiaron mucho el examen, pero creo que lo sentí bien y de lo que estudié hubo una que otra pregunta que había revisado antes”, señaló.

Afuera del examen de la UNAM hubo reclamos de aspirantes

Mientras dentro del Palacio de los Deportes predominaba el silencio, afuera hubo reclamos de aspirantes que pasaron el examen en línea, pero no fueron convocados para realizar la prueba.

Manuel, padre de familia, pidió que se permita presentar el examen a quienes se encuentran en esta situación.

“Lo único que pedimos es que le den la oportunidad de poder hacer el examen, que no le den el lugar, que le den la oportunidad de poder hacer el examen”, expresó.

Cinthia, aspirante a Medicina Veterinaria, aseguró estar preparada para presentar la prueba: “Estoy preparada para hacer el examen ahorita o que me diga no, entras hasta el año siguiente”.

Más de 42 mil 800 aspirantes están citados al examen

También hubo mensajes de aliento para los más de 42 mil 800 jóvenes citados para realizar la prueba. Samantha, comerciante, explicó que busca que los aspirantes lean palabras que los ayuden a sentirse más tranquilos antes del examen.

Entre quienes ya presentaron la prueba también hubo preferencia por el formato presencial. Luna, aspirante a Matemáticas, dijo que lo sintió más complicado que el anterior, principalmente en física.

Aldair, aspirante a Actuaría, destacó el ambiente que se vive antes de entrar: “Yo creo que la emoción de que estén todos ahí, las porras que hacen y todo, también se siente más la motivación para hacer el examen”.

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