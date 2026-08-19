UNAM: 18 mil 837 aspirantes presentan Examen de Control en CDMX

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Examen de Control de la UNAM en CDMX. Foto: Cuartoscuro

18 mil 837 aspirantes han realizado el Examen de Control Presencial de la UNAM en la Ciudad de México, como parte del proceso de ingreso a licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027/1.

La segunda jornada de aplicación se llevó a cabo este martes 18 de agosto en el Palacio de los Deportes, donde se realizaron cinco de los nueve turnos programados para la capital del país.

Examen de Control Presencial de la UNAM continúa

De acuerdo con la información proporcionada por la UNAM, hasta las 16:00 horas de este martes, un total de 18 mil 837 aspirantes había presentado la evaluación.

El examen consta de 120 reactivos y la aplicación continúa esta tarde con el último turno de la jornada, programado de 17:00 a 20:00 horas.

Los aspirantes deben acudir en el horario que les fue asignado para realizar la evaluación correspondiente al proceso de admisión a una licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Exámenes concluirán este miércoles 19 de agosto

Las jornadas del Examen de Control Presencial en la Ciudad de México concluirán este miércoles 19 de agosto en el Palacio de los Deportes.

Para el último día fueron programados tres turnos:

09:00 a 12:00 horas

13:00 a 16:00 horas

17:00 a 20:00 horas

Con estas aplicaciones concluirá la jornada presencial contemplada para los aspirantes en la capital de la República mexicana.

¿Qué sigue para los aspirantes de la UNAM?

El Examen de Control Presencial forma parte del proceso de ingreso a licenciatura correspondiente al ciclo escolar 2026-2027/1.

La aplicación se realiza de acuerdo con los turnos establecidos previamente para cada aspirante. La UNAM continuará con las actividades previstas hasta completar las jornadas programadas en la Ciudad de México.

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