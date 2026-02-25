CDMX mantiene frío al amanecer pero se pronostica tarde cálida
Este martes, la Ciudad de México y el Estado de México tendrán cielo despejado a parcialmente nublado y presencia de bruma durante el día. Por la mañana se espera ambiente frío a fresco, con condiciones muy frías en zonas altas del Edomex. No se prevén lluvias en la región.
Por la tarde, el clima cambiará a templado a cálido, lo que marcará un contraste importante respecto al amanecer. El viento de componente norte irá de 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
Clima en CDMX y Edomex: temperaturas y viento este martes
En la Ciudad de México, la temperatura mínima será de 4 a 6 °C, mientras que la máxima alcanzará entre 23 y 25 °C.
Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de -1 a 1 °C y una máxima de 22 a 24 °C.
Estas condiciones reflejan mañanas frías y tardes más cálidas, además de rachas de viento que podrían sentirse con mayor intensidad en espacios abiertos.
Ante este pronóstico, se recomienda:
- Abrigarse en las primeras horas del día, sobre todo en zonas altas.
- Usar bloqueador solar, ya que habrá periodos de cielo despejado.
- Manejar con precaución por presencia de bruma.
- Asegurar objetos ligeros que puedan moverse por el viento.
Se espera que las condiciones se mantengan sin lluvia tanto en la CDMX como en el Edomex durante el día.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.