CDMX registrará ambiente cálido y lluvias aisladas este 23 de julio

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Lluvias, posible granizo y ambiente cálido marcarán el clima. FOTO: Cuartoscuro

El Valle de México registrará una mañana con cielo parcialmente nublado y bruma este jueves 23 de julio. Se prevé un ambiente fresco en la mayor parte de la región y frío en las zonas altas durante las primeras horas del día.

Para la tarde, el ambiente se tornará cálido con un incremento de la nubosidad. Se espera cielo medio nublado a nublado en la zona metropolitana, con vientos del este y noreste de 10 a 20 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

Las autoridades meteorológicas prevén para la Ciudad de México una temperatura mínima de 12 a 14 °C y una máxima de 27 a 29 °C, acompañada de lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm en un periodo de 24 horas.

🌫️ Consulta en los gráficos, las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en los estados de la región central de la República Mexicana, incluido el #ValleDeMéxico, en las próximas tres horas ⬇️ pic.twitter.com/0gMuysi0eB — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 23, 2026

En el Estado de México se anticipan intervalos de chubascos de 5 a 25 mm con probabilidad de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Para Toluca, la temperatura mínima oscilará entre 6 y 8 °C y la máxima alcanzará entre 24 y 26 °C.

Se recomienda a la población tomar precauciones ante las posibles variaciones del tiempo durante la tarde y el potencial de precipitaciones en la entidad mexiquense.

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