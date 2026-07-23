Lluvias inundan Indios Verdes, dejando afectaciones viales y en transporte público

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Foto: Cuartoscuro

Las fuertes lluvias registradas durante la tarde y noche de este miércoles provocaron inundaciones y un severo caos vial en la zona de Indios Verdes, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde miles de personas quedaron varadas debido a las afectaciones en el transporte público y la circulación vehicular.

Las anegaciones se concentraron en el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Indios Verdes y sobre la Avenida Insurgentes Norte, una de las principales vías de acceso entre la Ciudad de México y municipios del Estado de México como Ecatepec y Tecámac.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron a peatones caminando entre el agua para intentar llegar a sus destinos, mientras automovilistas permanecieron detenidos por más de una hora debido al alto nivel de los encharcamientos.

Asimismo, las afectaciones obligaron al Metrobús a modificar su operación. La Línea 1 suspendió el servicio entre Indios Verdes y Manuel González, manteniendo únicamente el recorrido de El Caminero a Buenavista. En la Línea 7 quedó suspendido el tramo de Indios Verdes a Garrido, mientras que la Línea 6 operó de manera parcial con dos circuitos debido al congestionamiento vial.

COLAPSADO INDIOS VERDES.



Así se encuentra el paradero de los #IndiosVerdes tras la fuerte #Lluvia.



La autopista #MexicoPachuca afectada en ambos sentidos a la altura del #Vigilante.



Toma vías alternas como: Gran Canal, Eduardo Molina, Av Central. #HalconOnce ⚡️🦅 pic.twitter.com/pZJn3Db6H8 — Halcon (@HalconOnce) July 23, 2026

Por su parte, la Línea 4 del Mexibús interrumpió el servicio continuo en la zona de Insurgentes Norte, operando únicamente entre la Terminal UMB y la Clínica 76, debido al nivel del agua registrado en el Cerro de Zacatenco.

Mientras que usuarios reportaron esperas de hasta tres horas para encontrar una alternativa de transporte, toda vez que otros optaron por cruzar las zonas inundadas a pie, incluso descalzándose para avanzar entre los charcos.

#Reportando ⛈️ | "Como alberca": Severa inundación paraliza el paradero de Indios Verdes, #CDMX – #EDOMÉX. 🔴



🌊⚠️ Completamente bajo el agua quedó el paradero de Indios Verdes sobre Av. Insurgentes Norte tras la fuerte tormenta de esta noche.



🚨 Se insta a la población a… pic.twitter.com/e0Zjn3U55M — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) July 23, 2026

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Naranja para la alcaldía Gustavo A. Madero por lluvias fuertes acompañadas de tormenta eléctrica y posible caída de granizo, con acumulados de entre 30 y 49 milímetros. Asimismo, emitió Alerta Amarilla para las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

A la par, personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) realizó labores de desazolve para disminuir los niveles de agua y restablecer la circulación en la zona.

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