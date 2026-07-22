Regresan Vales Mercomuna: requisitos y quienes pueden pedir el apoyo en CDMX

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Entrega de vales Mercomuna. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El programa de vales Mercomuna está de regreso en la Ciudad de México para ayudar económicamente a las familias que más lo necesitan, además de incentivar el consumo en mercados y pequeños negocios de la comunidad.

¿Quiénes pueden inscribirse para recibir los vales de Mercomuna?

Estos son los requisitos que se deben cumplir para recibir vales Mercomuna en la Ciudad de México. El programa le dará prioridad a las personas que se encuentren en situación de pobreza y/o vulnerabilidad.

Ser habitante o residente de la Ciudad de México

Tener entre 19 y 56 años de edad

No pertenecer a una familia con otra persona integrante registrada en el Programa, dentro del mismo hogar

No ser persona trabajadora ni prestar sus servicios bajo ningún régimen de contratación del Gobierno local

¿De cuánto es el apoyo económico del programa?

Dependiendo el año y/o mes de registro es la cantidad que se recibirá. Por ejemplo, las personas que se registraron en 2025 recibirán más dinero que los beneficiarios inscritos este año.

Registro en 2025: tres ministraciones de mil pesos en vales (3 mil pesos en total)

Registro en agosto 2026: dos ministraciones de mil pesos en vales (2 mil pesos en total)

Registro en septiembre 2026: una ministración de mil pesos en vales

Documentos para recibir los vales Mercomuna

Original y copia de identificación oficial

Original y copia de comprobante de domicilio en Ciudad de México con una antigüedad no mayor a tres meses

CURP, en caso de que no sea visible en la identificación oficial

¿En dónde son válidos los vales de Mercomuna?

De acuerdo con la página oficial del Gobierno de la CDMX, los vales de Mercomuna son aceptados en miles de establecimientos registrados al programa, entre los que se encuentran tiendas de abarrotes, pollerías, carnicerías, verdulerías, así como locales en mercados públicos.

Para conocer los negocios participantes en tu alcaldía, puedes consultar la lista oficial dando clic en este enlace.

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