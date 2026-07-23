Todos pierden: la batalla legal entre Guillermo Sesma y Regina Seemann detrás de su divorcio

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En un conflicto de pareja hay dos versiones. Regina Seemann y Guillermo Sesma se divorciaron en 2020, tras vivir en Estados Unidos. Esta es la versión de él.

“Después de 1 año de negociación llegamos a un acuerdo de divorcio. Le entrego 3.2 millones de dólares”

Guillermo Sesma / padre de familia

Al volver a México, inician las acusaciones.

“Ella desconoce el acuerdo, pide un nuevo divorcio y pide un nuevo acuerdo. Aquí en México. Pide un nuevo acuerdo por 1.6 millones de pesos mensuales. Yo me tardo 18 meses en homologar el convenio. El convenio está homologado desde mayo del 2025 que establece que ambos tenemos guarda y custodia y ambos tenemos patria potestad y, sin embargo, yo no la ejerzo porque no me deja acercarme a los niños”

Guillermo Sesma / padre de familia

Sesma dice depositar 110 mil pesos mensuales; según él, eso no ha frenado acusaciones que califica de graves.

“Vino a México, presentó una denuncia falsa y dentro de la Fiscalía, junto con su abogada fabricaron una red de extorsión dentro de la Fiscalía de la Ciudad de México donde primero me acusó de violencia familiar, después de abuso sexual para no poderme acercar a los niños”

Guillermo Sesma / padre de familia

En respuesta, denunció a Regina y a su abogada por presunta extorsión.

“Demuestro a través de transferencias bancarias y de comunicaciones que Regina Seemann y Ana Katiria Suárez, su abogada, fabricaron esta red de extorsión dentro de la Fiscalía y pagaban a los peritos y a los ministerios públicos a través de transferencias bancarias para poderme fabricar las carpetas”

Guillermo Sesma / padre de familia

Según él, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) investiga a ambas mujeres. Dice, además, que no ve a sus hijos.

“893 días sin ver a mis hijos, ni tener acceso a ellos” Guillermo Sesma / padre de familia

UnoTV buscó a Regina Seemann, quien declinó dar entrevista por respeto a sus hijos, menores de edad. La multiplataforma sigue abierta para ella. Mientras, el caso continúa sin resolución definitiva.

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