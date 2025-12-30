CDMX tendrá amanecer frío y posible heladas este martes 30 de diciembre

GENERANDO AUDIO...

CDMX tendrá amanecer frío a muy frío; alertan por descenso de temperaturas

La Ciudad de México tendrá este martes un amanecer frío a muy frío y, conforme avance el día, se espera un descenso marcado de temperatura, por lo que el ambiente será templado por la tarde, de acuerdo con el pronóstico oficial.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso especial en el que alertó que del martes al jueves se registrará un descenso de temperaturas en la capital del país, con alta probabilidad de heladas en zonas altas durante las primeras horas del día.

Durante este periodo, el ambiente será predominantemente frío a muy frío en los amaneceres, mientras que por la tarde se espera un clima de fresco a templado, acompañado de cielo nublado en gran parte del día, según el reporte meteorológico.

Descenso de temperaturas y posible heladas en CDMX

Para este martes se pronostica ambiente frío por la mañana en la región y muy frío en las zonas altas del Valle de México, donde existe riesgo de heladas, principalmente en alcaldías con mayor altitud.

Por la tarde, el clima cambiará a fresco a templado, aunque persistirá la nubosidad. Además, se prevé probabilidad de lluvias aisladas tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, con acumulados ligeros de 0.1 a 5 milímetros en 24 horas.

La temperatura máxima estimada en la Ciudad de México será de 17 a 19 grados Celsius, mientras que la temperatura mínima se ubicará entre 6 y 8 grados, lo que refuerza la sensación de frío durante las primeras horas del día y por la noche.

En cuanto al viento, se espera componente norte de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar hasta 50 kilómetros por hora, lo que podría intensificar la sensación térmica, sobre todo en zonas abiertas y elevadas.

Las autoridades recomendaron a la población abrigarse bien, especialmente durante los amaneceres, y mantenerse informada ante posibles avisos por bajas temperaturas que se emitan en los próximos días.

El pronóstico indica que estas condiciones persistirán hasta el jueves, por lo que se pide tomar precauciones ante el frío intenso y los cambios bruscos de temperatura.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.