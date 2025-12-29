GENERANDO AUDIO...

Tras el incidente automovilístico ocurrido el 25 de diciembre, en el que se vio involucrado un taxista, comenzaron a circular en redes sociales nuevas imágenes que muestran el momento exacto en el que el conductor salió proyectado del vehículo tras el choque.

El accidente ocurrió en el cruce de Calzada de Tlalpan y José T. Cuéllar, en la colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. En el video se observa cómo el taxi aparece repentinamente en la vialidad y, metros adelante, impacta contra otra unidad de transporte.

Videos previos muestran comportamiento irregular del conductor

Gracias a grabaciones difundidas en plataformas digitales, se cuenta con un registro previo al percance. En las imágenes se aprecia que el conductor del taxi solicitaba ayuda, asegurando que tenía animales sobre su cuerpo, mientras realizaba movimientos bruscos para quitárselos.

En el material audiovisual se observa que no había nada visible sobre él, por lo que las personas que lo acompañaban decidieron ignorar la situación, al considerar que el hombre presentaba un episodio de alucinaciones. Minutos después ocurrió el accidente fatal.

Perrito resultó herido

Luego del impacto, elementos de emergencia acudieron al lugar. Al confirmar el fallecimiento del taxista, las autoridades se enfocaron en el rescate de un perro llamado Chicharrón, que quedó prensado dentro del vehículo.

El can fue rescatado con vida, aunque no resultó ileso. De acuerdo con reportes preliminares, presenta probables lesiones en las cervicales, además de otras complicaciones asociadas a su edad estimada de entre 10 y 12 años. Fue trasladado para recibir atención veterinaria especializada.

