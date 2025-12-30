Hoy No Circula CDMX y Edomex; martes 30 de diciembre de 2025: ¡qué no te lleven al corralón!

GENERANDO AUDIO...

El Hoy No Circula de este martes 30 de diciembre de 2025 aplica para vehículos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, entre las 5:00 y las 22:00 horas. El programa restringe la entrada y salida de autos en CDMX y Edomex y funciona los seis días de la semana con el fin de cuidar el medio ambiente y reducir la contaminación.

¿En qué municipios del Estado de México es válido el Hoy No Circula?

Actualmente, el programa funciona en las siguientes zonas de Edomex:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Qué autos no tienen que cumplir el programa?

El programa Hoy No Circula no aplica a todos los automóviles por igual. Existen algunas excepciones de las que podrás beneficiarte, siempre y cuando tu carro:

Tenga holograma doble cero o cero

Sea de tipo eléctrico o híbrido

Dispongas de placa de discapacitados

Sea de servicio de emergencia o funerarios

Por supuesto, el programa tampoco aplica a vehículos de transporte público.

Especial Hoy No Circula Sabatino

El programa Hoy No Circula está vigente de lunes a viernes pero tiene una condición especial los sábados. La aplicación de esta limitación vehicular, conocida como Hoy No Circula Sabatino, tiene variaciones con respecto a la normativa la utilizada durante la semana. El holograma y el número de placa de un automóvil determinan si puede circular los sábados en el Valle de México.

En concreto, el primer y tercer sábado de cada mes no se permite la circulación de los coches con holograma 1 y matrícula impar. Los segundos y cuartos sábados de cada mes, no pueden circular los coches con holograma 1 y el último dígito de la matrícula en par. Mientras tanto, independientemente del color del engomado o de la terminación de la matrícula, los coches con holograma 2, así como los coches extranjeros, no pueden circular ningún sábado.

En el caso de que un mes tenga un quinto sábado, la prohibición se extiende a los automóviles con holograma 2, a los coches extranjeros y a los vehículos con permiso ese día. El resto de los autos, incluso los que tienen holograma 1, están exentos del Hoy No Circula ese día.

El Hoy No Circula Sabatino está vigente en las mismas 16 alcaldías de la Ciudad de México mencionados anteriormente y en 18 municipios del Estado de México de 5:00 a 22:00 horas, con las mismas restricciones que los días de semana.

¿Qué sucede con el programa los domingos?

Como habrás podido detectar, el Hoy No Circula tiene su aplicación seis días a la semana, dejando fuera de la ecuación los domingos. Por lo tanto, los domingos sí podrás conducir libremente por CDMX y Edomex hasta las 5 de la madrugada del lunes, que volverá a estar en vigor.

¿En qué más situaciones se suspende el Hoy No Circula?

La autoridad ambiental puede comunicar avisos de suspensión de la aplicación del Hoy No Circula en días festivos, no laborables, de descanso obligatorio o temporadas vacacionales, siempre y cuando la calidad del aire no represente un riesgo para la salud de los habitantes y siempre según lo determinen las condiciones meteorológicas, el monitoreo de la calidad del aire y las concentraciones de emisiones contaminantes CDMX.

Mi auto no pertenece a CDMX ni Edomex, ¿podrá circular?

Si te trasladas por turismo, puedes pedir el Pase Turístico para tu automóvil. Esta licencia posibilita circular por la Zona Metropolitana del Valle de México sin ser infraccionado. Podrás conseguir dicho pase una vez por semestre con una vigencia de 14 días o dos veces por semestre, por 7 días cada solicitud. También existe el Pase Turístico por fin de semana largo (3 días). La solicitud la deberá realizar el propietario del vehículo.

¿Hay sanciones por no respetar el Hoy No Circula?

En conformidad con la normativa vigente en este año, la sanción aplicable a todos los conductores que no cumplan el programa Hoy No Circula, recibirán una multa que puede ir desde los $2,074.8 pesos a los $3,112.2, lo que supone un valor de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Los automóviles y conductores que manejan por las vialidades y calles de la Ciudad de México que infringen las medidas del programa se hacen acreedores a las sanciones estipuladas en la Ley Ambiental del Reglamento de Verificación Vehicular de la Ciudad de México, así como en el Reglamento de Tránsito Metropolitano (o el que esté en vigor) y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de ser retirados de la circulación y enviados al depósito vehicular, de donde podrán salir sólo al proceder al pago de una multa. Los automóviles detenidos durante Contingencia Ambiental asimismo deberán aguardar a que concluya esa restricción.

Fechas de verificación de Hoy No Circula 2026

Los autos deben ser verificados dos veces al año, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México y la fecha depende de la fecha de finalización de la placa y el engomado. En concreto, el de verificación para los dos semestres de 2026 es el siguiente:

Placas con terminaciones 5 y 6 en el primer semestre (enero y febrero) (engomado amarillo).

Placas con terminaciones 7 y 8 en febrero y marzo (engomado rosa).

Placas con terminaciones 3 y 4 en marzo y abril (engomado rojo).

Placas con terminaciones 1 y 2 en abril y mayo (engomado verde).

Placas con terminaciones 9 y 0 en mayo y junio (engomado azul).

Placas con terminaciones 5 y 6 en el segundo semestre (julio y agosto) (engomado amarillo).

Placas con terminaciones 7 y 8 en agosto y septiembre (engomado rosa).

Placas con terminaciones 3 y 4 en septiembre y octubre (engomado rojo).

Placas con terminaciones 1 y 2 en octubre y noviembre (engomado verde).

Placas con terminaciones 9 y 0 en noviembre y diciembre (engomado azul).

