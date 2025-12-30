Homenajean a policía asesinado al impedir robo a casa en Jardines del Pedregal

GENERANDO AUDIO...

Foto: SSC de la CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX rindió este lunes honores póstumos al policía Román Martínez Estrada, quien murió tras enfrentar a presuntos ladrones durante un robo a casa habitación en la colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón, ocurrido el domingo 28 de diciembre.

El oficial, adscrito a la Unidad de Protección Ciudadana (UPC) San Ángel, recibió un disparo en la zona de las costillas mientras perseguía a los sospechosos, lesión que finalmente le provocó la muerte, pese a haber sido trasladado de urgencia a un hospital.

La ceremonia se realizó a puerta cerrada en el cuartel Guerreros de Balbuena, con la presencia del secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, así como altos mandos de la corporación. Compañeros de distintos agrupamientos acudieron en vehículos oficiales y a pie para despedir al elemento caído, llevando arreglos florales. No se permitió el acceso a medios de comunicación.

Román Martínez Estrada murió en cumplimiento de su deber

De acuerdo con información oficial de la SSC CDMX, Román Martínez Estrada acudió junto con otro elemento a un domicilio ubicado en calle Lluvia y avenida Paseo del Pedregal, tras un reporte de robo en proceso.

Al llegar, los policías observaron a varios sujetos salir del inmueble y correr al notar la presencia policial. Durante la persecución, uno de los presuntos delincuentes disparó contra los oficiales, hiriendo de gravedad a Martínez Estrada.

Aunque el policía repelió la agresión y logró lesionar a uno de los implicados, su estado de salud se agravó horas después, lo que derivó en su fallecimiento.

Así huyeron los presuntos responsables

Según los primeros reportes, los agresores escaparon en una camioneta azul, la cual perdió el control tras recibir impactos de bala. Posteriormente, abandonaron el vehículo y robaron otro automóvil para continuar su huida. Esta unidad fue localizada más tarde junto con una caja fuerte, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La SSC informó que mantiene un cerco virtual, con apoyo de cámaras de videovigilancia, para localizar a los responsables. Además, reiteró que brinda acompañamiento institucional a la familia del oficial caído.

El titular de la SSC aseguró que no habrá impunidad y que, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, se trabaja para detener a los responsables del homicidio del policía.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.