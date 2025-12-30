SGIRPC alerta: Año Nuevo helado en CDMX por descenso de temperaturas del martes al jueves

GENERANDO AUDIO...

Del 30 de diciembre al 1 de enero la Ciudad de México registrará un descenso de temperaturas, alertó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) con un aviso especial.

Asimismo, destacó que en ese periodo se espera que el ambiente sea de frío a muy frío durante los amaneceres, con alta probabilidad de heladas en las zonas altas de la capital.

Temperaturas y condiciones previstas

Este lunes, a través de sus redes sociales, la SGIRPC capitalina advirtió por cambios térmicos significativos en la CDMX durante las celebraciones de Año Nuevo:

Temperaturas mínimas: Oscilarán entre 1 y 6 °C , presentándose el descenso más marcado durante la madrugada del 31 de diciembre .

Oscilarán entre , presentándose el descenso más marcado durante la madrugada del . Temperaturas máximas: Por la tarde, el ambiente se tornará de templado a cálido, con valores entre 17 y 22 °C.

De igual forma, destacó que, debido a las condiciones favorables, podrían registrarse lluvias ligeras aisladas en diversas partes de la ciudad.

Recomendaciones ante el clima

Por otra parte, la SGIRPC destacó algunas recomendaciones para evitar enfermedades respiratorias durante estos cambios de temperatura.

Abrigarse adecuadamente utilizando ropa cómoda en varias capas .

. Cubrir boca y nariz para evitar aspirar aire frío de forma directa.

para evitar aspirar aire frío de forma directa. Ingerir frutas, verduras y abundantes líquidos, así como bebidas calientes.

En caso de usar calentador, asegurar una buena ventilación en el hogar para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

en el hogar para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono. Evitar el uso de pirotecnia durante los festejos.

durante los festejos. Identificar los módulos de salud cercanos y acudir ante cualquier malestar.

