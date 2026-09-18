CDMX tendrá chubascos este viernes; prevén rachas de hasta 50 km/h

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Cielo medio nublado durante, chubascos por la tarde. FOTO: Archivo Cuartoscuro

La Ciudad de México tendrá este viernes 18 de septiembre cielo medio nublado durante la mañana, presencia de bruma y ambiente fresco. Para la tarde se espera un incremento de nubosidad y condiciones templadas a cálidas.

En el Estado de México, las zonas serranas tendrán ambiente frío durante las primeras horas del día. Por la tarde aumentará la nubosidad tanto en territorio mexiquense como en la capital del país.

Pronostican lluvias y chubascos en CDMX y Edomex

Durante la tarde se prevén lluvias e intervalos de chubascos de 5 a 25 mm en 24 horas en la Ciudad de México y el Estado de México. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas por descargas eléctricas.

En la capital del país, la temperatura máxima estimada será de 24 a 26 °C, mientras que la mínima se ubicará entre 13 y 15 °C.

También se pronostica viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h.

¿Cuál será la temperatura en Toluca?

Para Toluca, el pronóstico indica una temperatura máxima de 21 a 23 °C, mientras que la mínima estará entre 8 y 10 °C.

Las condiciones previstas para este viernes incluyen ambiente fresco y frío durante la mañana, principalmente en las zonas altas, mientras que por la tarde se esperan chubascos y posibles descargas eléctricas en el Valle de México.

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