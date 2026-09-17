Trabajadores del IMSS encabezan las movilizaciones en CDMX este 17 de septiembre

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Movilizaciones en CDMX este 17 de septiembre. Foto: Cuartoscuro.

Este jueves 17 de septiembre de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizarán trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este Jueves 17 de Septiembre en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMt4VQ pic.twitter.com/CMTnzer6uE — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 17, 2026

En total, están previstas:

8 concentraciones

4 citas agendadas

3 rodadas ciclistas

9 eventos de esparcimiento

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Concentraciones previstas durante el día

Trabajadores del IMSS

Se prevén concentraciones simultáneas de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social en cuatro puntos:

Azcapotzalco: Sección XXXII del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, calle 13 No. 119, colonia Pro Hogar.

Sección XXXII del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, calle 13 No. 119, colonia Pro Hogar. Venustiano Carranza: Sección XXXIII, Florines No. 9, colonia Ampliación Simón Bolívar.

Sección XXXIII, Florines No. 9, colonia Ampliación Simón Bolívar. Benito Juárez: Sección XXXIV, Luis Carracci No. 12, colonia San Juan.

Sección XXXIV, Luis Carracci No. 12, colonia San Juan. Iztacalco: Sección XXXV, Canela No. 558, colonia Granjas México.

Sección XXXV, Canela No. 558, colonia Granjas México. Horario: durante el día.

durante el día. Aforo estimado: 150 personas en conjunto.

150 personas en conjunto. Demanda: manifestación en respaldo al incremento salarial de 8.55% para el periodo 2026-2027, así como en defensa de la libertad de expresión.

La agenda advierte que estas actividades podrían afectar la circulación en las inmediaciones de los puntos de reunión.

Grupos palestinos

Hora: durante el día.

durante el día. Lugar: Estela de Luz, Lieja No. 270, Bosque de Chapultepec I Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Estela de Luz, Lieja No. 270, Bosque de Chapultepec I Sección, alcaldía Miguel Hidalgo. Aforo: 50 personas.

50 personas. Motivo: rechazo a un convenio de cooperación hídrica entre la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua y la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

La actividad puede repercutir principalmente en los alrededores de Lieja, Paseo de la Reforma y Chapultepec.

Movimiento de Regeneración Sindical

Hora: durante el día.

durante el día. Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México-Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, Benito Juárez.

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México-Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, Benito Juárez. Aforo: 30 personas.

30 personas. Motivo: instalación de mesas para recabar firmas dentro de la caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”.

Concentraciones con horario específico

10:00 horas — Consejeros Nacionales de Adultos

Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, José María Pino Suárez No. 2, Centro Histórico, Cuauhtémoc.

Suprema Corte de Justicia de la Nación, José María Pino Suárez No. 2, Centro Histórico, Cuauhtémoc. Aforo: 20 personas.

20 personas. Demanda: apoyo jurídico para implementar el cambio en el pago de pensiones de Unidad de Medida y Actualización (UMA) a salarios mínimos.

apoyo jurídico para implementar el cambio en el pago de pensiones de Unidad de Medida y Actualización (UMA) a salarios mínimos. Posible afectación: calles del entorno de Pino Suárez y el Centro Histórico.

11:30 horas — Familia de periodista asesinado en Taxco

Lugar: Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, Río Pánuco No. 10, colonia Renacimiento, Cuauhtémoc.

Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, Río Pánuco No. 10, colonia Renacimiento, Cuauhtémoc. Aforo: 80 personas.

80 personas. Demanda: solicitar un pronunciamiento para esclarecer el asesinato de un periodista ocurrido el 25 de abril de 2016 en Taxco, Guerrero.

12:00 horas — Arte cultural indígena Triqui

Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Diagonal 20 de Noviembre No. 294, colonia Obrera, Cuauhtémoc.

Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Diagonal 20 de Noviembre No. 294, colonia Obrera, Cuauhtémoc. Aforo: 5 personas.

5 personas. Demanda: solicitar espacios en la vía pública para la venta de artesanías.

13:00 horas — Padres de familia del CDI “San Lorenzo Tezonco”

Lugar: Centro de Desarrollo Infantil “San Lorenzo Tezonco”, Desposorios y Francisco X. Salazar, colonia San Antonio, Iztapalapa.

Centro de Desarrollo Infantil “San Lorenzo Tezonco”, Desposorios y Francisco X. Salazar, colonia San Antonio, Iztapalapa. Aforo: 30 personas.

30 personas. Demanda: exigir la entrega y reapertura del plantel, además de la reubicación temporal de los menores en un espacio con condiciones adecuadas.

14:00 horas — “Dulces Tradicionales Mínimus”

Lugar: estación Cuauhtémoc de la Línea 1 del Metro , en avenida Chapultepec y Bucareli, colonia Juárez.

estación , en avenida Chapultepec y Bucareli, colonia Juárez. Aforo: 15 personas.

15 personas. Demanda: protesta denominada “Mercadita Feminista” contra la violencia económica.

Por su ubicación, podrían registrarse afectaciones en Bucareli, avenida Chapultepec, Cuauhtémoc y calles cercanas.

17:30 horas — Asamblea por el común y contra la guerra

Lugar: Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, avenida México-Coyoacán No. 343, colonia Xoco, Benito Juárez.

Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, avenida México-Coyoacán No. 343, colonia Xoco, Benito Juárez. Aforo: 30 personas.

30 personas. Motivo: asamblea informativa para definir acciones relacionadas con verdad, justicia y reparación del daño, a 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Otras actividades que pueden repercutir en la movilidad

Además de las concentraciones, la agenda registra tres rodadas ciclistas:

19:45 horas: salida desde Casa Rueda Libre, en Calzada Ermita Iztapalapa y Cuauhtémoc, colonia San Pablo, Iztapalapa, con destino al Vigilante de Ecatepec.

salida desde Casa Rueda Libre, en Calzada Ermita Iztapalapa y Cuauhtémoc, colonia San Pablo, Iztapalapa, con destino al Vigilante de Ecatepec. 21:00 horas: salida desde la Torre del Caballito, en Cuauhtémoc, con destino aún por confirmar.

salida desde la Torre del Caballito, en Cuauhtémoc, con destino aún por confirmar. Una tercera rodada aparece contemplada en la agenda general de la jornada.

Las rodadas pueden producir cierres momentáneos conforme avance el contingente.

Concentración de elementos de Protección Federal

Otra actividad que puede prolongarse durante buena parte de la jornada corresponde a elementos del Servicio de Protección Federal:

Horario: durante el día.

durante el día. Lugar: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, avenida Constituyentes No. 947, colonia Belén de las Flores, Álvaro Obregón.

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, avenida Constituyentes No. 947, colonia Belén de las Flores, Álvaro Obregón. Aforo: 80 personas.

80 personas. Demanda: inconformidad por una reducción de hasta 70% de sus ingresos, pérdida de prestaciones y falta de certeza jurídica.

La zona de Constituyentes puede presentar mayor carga vehicular mientras permanezca la concentración.

También habrá trabajadores del Gobierno de la CDMX en el Centro

La Asamblea General de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México está prevista durante el día:

Lugar: Congreso de la Ciudad de México, calles Donceles y Allende, Centro Histórico, Cuauhtémoc.

Congreso de la Ciudad de México, calles Donceles y Allende, Centro Histórico, Cuauhtémoc. Aforo: 35 personas.

35 personas. Demandas: mejores condiciones laborales y de seguridad social, libertad sindical, asignación de dígito sindical, basificación y pago de adeudos.

Al encontrarse en el Centro Histórico, conviene considerar posibles desvíos en Donceles, Allende y calles próximas al Congreso.

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