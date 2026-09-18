Muere colombiana en departamento de CDMX; investigan presunta intoxicación

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Colombiana presuntamente murió por intoxicación. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Nataly Osma Pinilla, una mujer de nacionalidad colombiana, fue hallada sin vida en un departamento de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. La Fiscalía investiga una posible intoxicación tras consumir alimentos de un restaurante de comida japonesa.

Las primeras indagatorias señalan que Nataly se hospedaba con una amiga en un edificio de la colonia Tabacalera. Ambas acudieron a cenar la noche del 15 de septiembre y, al regresar, presentaron malestares.

Colombiana murió tras presentar vómito y malestar

Nataly se había hospedado en el edificio desde el 9 de septiembre, mediante una plataforma digital, junto con otra mujer de nacionalidad colombiana.

De acuerdo con las pesquisas, la noche del 15 de septiembre, ambas acudieron a cenar a un restaurante ubicado en Reforma 222. Al regresar al departamento, las dos se sintieron mal y vomitaron.

Por la mañana del 16 de septiembre, la amiga de Nataly se percató de que no reaccionaba, por lo que solicitó ayuda a los servicios de emergencia.

Sin embargo, cuando los paramédicos llegaron al inmueble, encontraron a la mujer sin signos vitales.

Fiscalía de CDMX investiga posible intoxicación

Por estos hechos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por homicidio culposo por otras causas.

Agentes de la Fiscalía señalaron en el parte informativo que no se encontraron signos de violencia en el lugar donde fue localizada la mujer.

Las autoridades continúan con las indagatorias para establecer las circunstancias de la muerte y determinar si existe alguna relación con los alimentos que ambas consumieron en el restaurante.

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