Volcadura de camioneta afecta circulación en Periférico con dirección al sur de la CDMX

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Volcadura de camioneta en carriles centrales de Periférico. Foto: Uno TV

Una camioneta volcó en carriles centrales de Periférico, entre Calle 4 y avenida Jalisco, en la Ciudad de México (CDMX), con dirección al sur, lo que genera afectaciones a la circulación en la zona.

Hasta el momento, no se han reportado detalles sobre personas lesionadas ni las causas del accidente. Se recomienda a los automovilistas manejar con precaución y considerar vías alternas mientras se atiende la emergencia.

¿Qué dijeron las autoridades?

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que servicios de emergencia se movilizan hacia Anillo Periférico, con dirección al sur, debido al reporte de una volcadura. La dependencia pidió a los automovilistas conducir con precaución para evitar accidentes en la zona.

Recomendaciones para automovilistas durante una volcadura

Reduce la velocidad al acercarte al lugar del accidente y mantén una distancia segura

al acercarte al lugar del accidente y mantén una distancia segura No te detengas a observar o grabar la volcadura; podrías provocar otro accidente

la volcadura; podrías provocar otro accidente Enciende las intermitentes si la circulación está detenida o avanzas lentamente

si la circulación está detenida o avanzas lentamente Sigue las indicaciones de las autoridades y utiliza vías alternas si están disponibles

y utiliza vías alternas si están disponibles No invadas carriles cerrados ni intentes pasar por zonas donde haya vehículos accidentados

ni intentes pasar por zonas donde haya vehículos accidentados Si presencias el accidente, reporta la emergencia al 911 y proporciona la ubicación exacta

y proporciona la ubicación exacta Si hay personas atrapadas, no intentes moverlas, salvo que exista un peligro inmediato como incendio

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