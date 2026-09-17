CDMX tendrá chubascos y descargas eléctricas este jueves
Este jueves 17 de septiembre, el Valle de México tendrá cielo nublado desde la mañana, ambiente fresco y bancos de niebla. En zonas altas se espera ambiente frío, mientras que por la tarde subirán las temperaturas.
En la Ciudad de México se prevé una temperatura máxima de 24 a 26 °C y una mínima de 12 a 14 °C. Para Toluca, la máxima será de 22 a 24 °C y la mínima de 8 a 10 °C.
Chubascos y descargas eléctricas en CDMX y Edomex
Durante la tarde se pronostican chubascos de 5 a 25 mm en 24 horas en la Ciudad de México y el Estado de México. Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas.
El ambiente será cálido durante la tarde, aunque se mantendrá el cielo nublado en la región.
Además, se espera viento del este y noreste de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h.
Temperaturas para este jueves en el Valle de México
Para la Ciudad de México, el pronóstico indica:
- Temperatura máxima: 24 a 26 °C.
- Temperatura mínima: 12 a 14 °C.
- Chubascos: 5 a 25 mm en 24 horas.
- Rachas de viento: 30 a 50 km/h.
En Toluca, se pronostica una temperatura máxima de 22 a 24 °C, mientras que la mínima estará entre 8 y 10 °C.
Las condiciones de cielo nublado y bancos de niebla dominarán durante la mañana en el Valle de México, antes de dar paso a un ambiente más cálido y a la probabilidad de lluvias durante la tarde.
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