Asesina a mujer de 79 años y escapa tras presunto robo en domicilio de Álvaro Obregón
Un sujeto asesinó a una empleada doméstica de 79 años para robar dinero y joyas de una casa en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México (CDMX). Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron al presunto responsable y ya fue presentado ante el Ministerio Público.
El periodista Carlos Jiménez, conocido como “C4”, compartió el día de ayer un video que muestra cómo huyó de la escena del crimen por la puerta principal, incluso cerró la puerta con llave para no levantar sospechas.
Sujeto roba domicilio en la Álvaro Obregón y mata a empleada doméstica de 79 años
El pasado 14 de septiembre, un hombre de 41 años robó un domicilio ubicado en la calle Mimosas y la avenida Toluca; durante el atraco asesinó a una mujer de 79 años que se desempeñaba como empleada doméstica.
Carlos Jiménez reveló que el agresor mató a la víctima “porque esta no se callaba” y la golpeó hasta que perdió la vida. Por su parte, las autoridades confirmaron que la propietaria del hogar encontró a la empleada con una mancha hemática en la cabeza.
El periodista también mencionó que el ladrón ofreció a la venta los objetos robados a través de WhatsApp, además utilizó parte del dinero hurtado para contratar los servicios de una trabajadora sexual para enfiestarse con ella.
El presunto ladrón fue detenido por las autoridades de la CDMX
Tras recibir el reporte del crimen, los elementos de la SSC desplegaron un operativo y con apoyo de los monitoristas del C2 se localizó al presunto responsable en calles de la colonia Lomas de la Era.
Durante el protocolo de revisión los policías aseguraron tres mochilas que contenían diversas piezas de oro, plata y bisutería, 128 dólares, 21 mil 500 pesos en efectivo y un teléfono celular; los objetos coincidían con los reportados durante el robo en la casa.
Además decomisaron 50 bolsitas de plástico con aparente marihuana. Los policías detuvieron al hombre de 41 años y lo trasladaron ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.
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