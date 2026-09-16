Reforma se baña de orgullo patrio; familias esperan el Desfile Militar

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Cientos de familias se dieron cita en el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México (CDMX) para disfrutar del Desfile Militar de este 2026, con motivo del 216 aniversario de la Independencia.

Rosy Paz del Campo y María del Socorro cuentan con al menos 40 años participando, primero como elementos activos del Ejército Mexicano y ahora como familiares de quienes muestran, con orgullo, ser mexicanos, ser “verde”, dicen.

“Me siento muy orgullosa de pertenecer a las Fuerzas Armadas, yo soy hija, nieta, hermana, madre de elementos del Ejército Mexicano y me siento muy orgullosa”, precisa Rosy Paz, militar retirada.

“Lo que siempre decimos es: verdes desde la cuna”, comenta María del Socorro.

Entre los asistentes, hay niños vestidos como las fuerzas armadas, quienes en un futuro quisieran pertenecer a estas instituciones.

“Se me hace muy heróico lo que ellos hacen, dedican toda su vida a la batalla”, menciona José Maximiliano. “Son muy afortunados de ser mexicanos y que sigan entrenando mucho”.

Por su parte, Angélica quiere integrarse a las Fuerzas Armadas “para ayudar a mi país”.

Así se vivió el Desfile Militar por el Día de la Independencia

El Desfile Militar contó con la participación de aproximadamente 15 mil elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

El Teniente Coronel de Arma Blindada, Gilberto Martín Moreno Macías, explicó en A las Nueve en Uno que la preparación se intensificó durante dos meses con prácticas de orden cerrado, mantenimiento de vehículos y ensayos en el Campo Militar Número 1.

El acto protocolario contó con alrededor de 3 mil efectivos y tuvo una duración aproximada de 40 minutos. Posteriormente comenzó el desfile, integrado por el Mando, la descubierta de banderas y siete contingentes.

El recorrido abarcó aproximadamente 10 kilómetros: inició en el Zócalo, continuó por Cinco de Mayo, Avenida Juárez y Paseo de la Reforma, hasta concluir a la altura del Campo Marte.

Participaron 99 aeronaves en una parada aérea al inicio. De acuerdo con el Teniente Coronel, se observaron aeronaves de ala fija y rotativa, entre ellas aviones Hércules, Spartan, 737, Texanos y Embraer de reconocimiento, además de helicópteros.

Además, desfilaron dos robots con apariencia de can, equipados con cámaras y sistemas para detectar artefactos explosivos. Estos robots cuentan con cañones disruptores y pueden intervenir ante un artefacto que represente un riesgo para la población.

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