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AICM suspenderá operaciones este 16 en ciertos horarios. Foto: Cuartoscuro

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México (AICM) suspenderá temporalmente los despegues y aterrizajes el próximo miércoles 16 de septiembre, debido al desfile aéreo militar con motivo del aniversario de la Independencia de México.

La suspensión de operaciones será de las 10:00 a las 14:00 horas, por lo que los pasajeros con vuelos programados durante ese periodo deberán consultar con su aerolínea el estatus de su viaje.

El AICM suspenderá operaciones aéreas por desfile del 16 de septiembre. ➡️ https://t.co/T6iEPTFtOa @aeropuertos_GAM pic.twitter.com/wJK8Khf3YB — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) September 14, 2026

¿A qué hora suspenderá operaciones el AICM?

El AICM permanecerá sin aterrizajes ni despegues de aeronaves entre las 10:00 y las 14:00 horas del 16 de septiembre. De acuerdo con los avisos para aviadores NOTAM A8260/26 y B1724/26, emitidos por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y difundidos por Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), el aeropuerto estará cerrado a todo tipo de vuelos durante ese horario. Las operaciones aéreas se reanudarán una vez que concluya el desfile aéreo militar.

¿Qué deben hacer los pasajeros?

El AICM recomendó a los usuarios que tengan un vuelo programado para esa fecha consultar directamente con su aerolínea el estatus y horario de su viaje.

La suspensión temporal puede generar ajustes en los horarios de algunos vuelos, por lo que se recomienda mantenerse atentos a las actualizaciones de las compañías aéreas.

¿Por qué suspenderá operaciones el AICM?

La medida se implementará para garantizar la seguridad de las maniobras aéreas militares que se realizarán como parte de las actividades conmemorativas del CCXVI aniversario del inicio de la Independencia de México.

La suspensión fue acordada de manera coordinada entre autoridades civiles y militares, entre ellas la AFAC, SENEAM, Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y el propio AICM.