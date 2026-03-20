CDMX tendrá este viernes ambiente frío por la mañana y calor moderado por la tarde

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Clima en CDMX y Edomex: lluvias, granizo y viento este viernes.

El pronóstico del clima para la Ciudad de México y el Estado de México este viernes 20 de marzo anticipa un día con contrastes: mañana fría con bruma y tarde con lluvias, chubascos y posible granizo, según el reporte meteorológico.

Desde temprano, se espera cielo parcialmente nublado, presencia de bruma y ambiente fresco, con condiciones frías en zonas altas del Estado de México. Para la tarde, el clima cambiará a templado, con incremento de nubosidad y precipitaciones en ambas entidades.

Clima en CDMX y Edomex: lluvias, granizo y viento este viernes

Durante la tarde, se prevén chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el Estado de México, mientras que en la Ciudad de México se esperan lluvias aisladas, principalmente en el sur.

El reporte indica acumulaciones de:

5 a 25 mm en el Estado de México

en el Estado de México 0.1 a 5 mm en la CDMX

Además, se registrará viento del norte de 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 50 km/h, lo que podría intensificar la sensación térmica.

Temperaturas en CDMX y Toluca este 20 de marzo

En la Ciudad de México, la temperatura mínima será de 6 a 8 °C y la máxima alcanzará entre 23 y 25 °C.

Para Toluca, Estado de México, se espera una mañana más fría, con mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 22 a 24 °C.

Las condiciones más frías se concentrarán en el sur y poniente del Valle de México, especialmente durante las primeras horas del día.

El contraste térmico marcará la jornada. Por la mañana dominará el ambiente frío, mientras que después del mediodía se prevén temperaturas más cálidas.

Aunque habrá condiciones para lluvia, el reporte señala que estas serán limitadas en algunas zonas, principalmente en la capital.

Se recomienda tomar precauciones por los cambios de temperatura, así como por las rachas de viento y posibles tormentas eléctricas durante la tarde.

La evolución del clima podría mantenerse variable en las siguientes horas en la región.

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