CDMX tendrá lluvias, granizo y contingencia se mantiene para este miércoles

El ambiente cambiará a cálido, con cielo nublado. FOTO: Cuartoscuro

La contingencia ambiental por ozono sigue activa en la Zona Metropolitana del Valle de México, mientras para este miércoles se prevé un arranque de día con bruma, cielo parcialmente nublado y ambiente de frío a fresco en la región. En zonas altas del Estado de México, el ambiente será muy frío durante la mañana.

Después del mediodía, el pronóstico prevé aumento de nublados en el Valle de México, además de lluvias ligeras, chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Por la tarde, el ambiente cambiará a cálido, con cielo de medio nublado a nublado.

Contingencia ambiental, lluvias y granizo en CDMX y Edomex

En la Ciudad de México, la temperatura mínima será de 10 a 12 grados y la máxima de 26 a 28 grados. Para Toluca, en el Estado de México, se espera una mínima de 4 a 6 grados y una máxima de 24 a 26 grados. Además, se pronostica viento del norte de 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en la región.

El reporte también señala que los chubascos podrían dejar acumulados de 5 a 25 milímetros en 24 horas, con posibilidad de descargas eléctricas y granizo. Estas condiciones podrían complicar traslados y cambios bruscos de temperatura a lo largo del día, sobre todo entre la mañana fresca y la tarde con lluvia.

Recomendaciones por lluvia y contingencia ambiental

Ante este panorama, se recomienda salir con suéter o chamarra ligera durante la mañana y considerar paraguas o impermeable para la tarde. También conviene tomar precauciones por posibles rachas de viento, piso mojado y eventual caída de granizo.

Por la contingencia ambiental y la presencia de bruma, también es importante mantenerse atento a los reportes oficiales sobre la calidad del aire en la ZMVM. La jornada tendrá un arranque fresco, pero con cambio de condiciones hacia la tarde por el aumento de nublados, las lluvias y la actividad eléctrica.

